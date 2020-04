Bollette: in Italia sono più alte della media europea, come risparmiare?

Nel panorama europeo, il nostro Paese ha un record tutt’altro che positivo: parliamo degli importi delle bollette energetiche, che risultano essere ben più alti della media. Secondo i dati ufficiali, infatti, nel 2018 ogni nucleo familiare ha pagato circa il 21% in più rispetto alla media dei Paesi dell’UE, soprattutto per via del peso esercitato dalle imposte e dagli oneri, che hanno rappresentato il 39% della spesa nel caso del gas e il 28% per l’elettricità.Nonostante ciò e oltre alla riduzione delle spese dovuta agli effetti del coronavirus, è possibile tagliare gli importi riportati in bolletta grazie ad alcuni semplici accorgimenti, a patto che vengano integrati regolarmente nella propria quotidianità. Vediamo più nel dettaglio come fare.

Coronavirus: sospensioni e prezzi in discesa (temporanea)

Da diverse settimane si sente parlare di sospensioni delle bollette delle utenze domestiche, per via del coronavirus, ma bisogna sapere che lo stop (approvato il 2 marzo e valido fino al 30 aprile) riguarda esclusivamente gli 11 Comuni lombardi facenti parte della cosiddetta “zona rossa”. C’è però da dire che l’ARERA ha annunciato un netto calo in bolletta che riguarderà tutto il territorio nazionale nel secondo trimestre di quest’anno, dovuto al crollo dei prezzi nei mercati all’ingrosso di gas ed elettricità. Si tratta di una tendenza che potrebbe proseguire nei prossimi mesi, in particolar modo per via del calo delle attività industriali e commerciali, che ha portato a un taglio deciso della domanda.

Più nello specifico, dall’1 aprile alla fine di giugno ci saranno delle riduzioni di prezzo che alleggeriranno non poco il peso delle bollette sulle tasche delle famiglie italiane: si parla infatti del -18,3% per l’energia elettrica e del -13,5% per il gas, mentre resteranno invariati gli oneri generali e le tariffe regolate di rete; tali riduzioni porteranno a un risparmio pari a circa 139 euro sulle spese del gas e di 45 euro sulla luce. Gli effetti del coronavirus, dunque, renderanno sì le bollette più leggere, ma solo per alcuni mesi; come fare per tagliare le bollette sul medio e lungo termine?

Alcuni modi utili per tagliare le bollette di luce e gas

Sebbene i provvedimenti riguardanti le spese in bolletta riusciranno a dare sollievo agli italiani per un certo periodo di tempo, un risparmio più a lungo termine richiede l’applicazione di alcune semplici regole che, se fatte diventare abitudini, hanno senz’altro un effetto più duraturo. Per prima cosa sarà necessario valutare con cura la reale convenienza delle tariffe energetiche in uso; per farlo bisognerà confrontare le varie offerte presenti sul mercato e provvedere al passaggio ad un altro operatore. In questa fase sarà doveroso informarsi al meglio e scegliere un fornitore di gas e luce certificato e affidabile; Acea è uno dei più noti, ma il mercato libero offre diverse opzioni e l’importante è che la nuova fornitura si adatti alla perfezione alle proprie abitudini di consumo.

Oltre alla scelta del fornitore più giusto per i propri consumi energetici in casa, è bene fare attenzione anche ad altri aspetti, legati soprattutto agli innumerevoli sprechi che si verificano di giorno in giorno nelle abitazioni domestiche. Pensiamo ad esempio all’uso di fornelli di grandi dimensioni quando non necessario, o al mancato utilizzo del coperchio durante la cottura di alcuni cibi, che porta a un consumo eccessivo di gas in cucina; per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, invece, diventa indispensabile controllare regolarmente lo stato degli infissi, per assicurarsi che non ci siano spifferi. Infine, come tagliare le spese dell’energia elettrica? Oltre alla sostituzione delle lampadine tradizionali con quelle LED, un grande aiuto da questo punto di vista sono gli elettrodomestici di classe A+++, che consentono un’ottimizzazione dei consumi energetici e idrici, con vantaggi dal punto di vista economico e ambientale.