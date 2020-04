Conca: “Emiliano e Dattoli, dov’è finito il concorsone degli OSS? Ridicoli”.

Bari, 14 APRILE 2020. “Un paio di settimane fa avevo scritto una mail al presidente/assessore Emiliano per chiedere lumi sul mega concorso per gli OSS, iper pubblicizzato e più volte presentato in pompa magna, senza ricevere uno straccio di risposta. Negli ultimi due anni ho sollecitato il direttore generale dei Policlinici Riunti di Foggia decine di volte senza mai giungere all’epilogo da molti agognato”. Lo dice in una nota il consigliere Mario Conca. “La credibilità in Politica è moneta sonante. Emiliano e Dattoli se la sono giocata. Sono in confusione totale e, addirittura, auspicano la delazione per formulare la graduatoria finale. Nel frattempo si tengono sulle spine 14 mila persone e si continua a sprecare denaro pubblico assumendo operatori socio sanitari per il tramite di agenzie interinali che costatano di più di un contratto a tempo indeterminato. Abbiamo carenze ovunque e voi non riuscite ancora a trovare una soluzione all’impasse amministrativo?”.

“Direi che la procedura sarebbe da Guiness dei primati se non ci fosse da piangere. Assurdo il silenzio assordante di Dattoli ed Emiliano. Assurdo far durare una procedura concorsuale più di due anni. Assurdo il balletto dei numeri per le assunzioni, prima 2445 e poi poco più di 2150, salvo poi risalire. Molti partecipanti al concorsone provenienti dal nord Italia ci deridono e giustamente. Gli aspiranti candidati non sanno più a che santo votarsi. Qualcuno pensa che ricorrere a striscia la notizia o alle iene potrebbe far smuovere qualcosa. Altri si stanno tutelando legalmente perché non è possibile fare un bando, dopo due anni tirar fuori una graduatoria e poi fare un comunicato dove si specifica un calcolo di titoli di servizio, mai precisato in fase iniziale, che va a modificare ed inficiare l’intera graduatoria! Tutto ciò è francamente ridicolo e mette alla berlina l’intera regione Puglia. Volete capire che in quel concorso vi sono le legittime aspettative di migliaia di persone che, avendo partecipato ad una procedura pubblica, vorrebbero sapere quanto tempo ancora ci vorrà perché venga perfezionato e coronato il sogno di una vita?”.

FOCUS CONCORSO OSS