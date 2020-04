Contagi Covid: prima in ambito comunitario e setting sanitario, poi RSA RSSA

Foggia, 14 aprile 2020. Nella, l’incidenza cumulativa dei casi confermati di COVID-19 nelle prime 6 settimane di osservazione è risultata pari allo 0,97 per 1000, il tasso di ospedalizzazione del 3,25 x10.000 e l’età mediana dei casi di 59 anni, senza differenze apprezzabili nella distribuzione dei casi per sesso. La letalità totale è del 10,8%. Sono alcuni dei dati presentati nel rapporto “” a cura delle Direzioni strategiche, dei Laboratori SARS-CoV-2 e degli Operatori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario provinciali. Il documento mostra i risultati delle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e di diagnostica molecolare condotte sui cittadini residenti/domiciliati nella Provincia di Foggia dall’inizio dell’epidemia da COVID-19 al 5 aprile 2020.

Dai dati emerge anche che nelle prime 4 settimane dell’epidemia la trasmissione dell’infezione è avvenuta prevalentemente in ambito comunitario e in setting sanitario; dalla quinta settimana, quasi il 35% dei casi si è concentrato in RSA, RSSA e altre strutture di lunga degenza. Inoltre, più di 1 caso su 4 di COVID-19 ha riguardato operatori sanitari. Per approfondire scarica il rapporto completo “Pandemia COVID-19. Report delle indagini epidemiologiche condotte nella Provincia di Foggia. Aggiornamento: 5 aprile 2020”.