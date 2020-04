Covid. Ai Riuniti morto Brigadiere dell’Arma. Era in servizio a Lucera

, 14 aprile 2020. Un militare dell’Arma dei, A.S. di 57 anni, è deceduto nella tarda serata di ieri nel reparto di Rianimazione degli OO.RR. di Foggia, dove era ricoverato, poichè risultatoal nuovo coronavirus Covid-19. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. L’uomo, in servizio come Brigadiere, era domiciliato nel Foggiano. Il militare non aveva patologie pregresse; non conosciute al momento le cause della contrazione del virus.

Sono 8 le persone assistite ora nei reparti di Rianimazione dei Riuniti, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto. Il dato positivo è l’assenza di nuovi ricoveri, al momento, con due reparti su quattro privi di pazienti. E’ un dato inedito, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.