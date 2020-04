Covid. Il dottor Riccioni racconta “Ho attraversato momenti difficili, ho pregato..”

https://youtu.be/Qg7JtMfSvLM

Manfredonia, 14 apriel 2020. Il dottor Graziano Riccioni – medico cardiologico – racconta la sua esperienza in video su Cristiani online, dopo essere guarito dal nuovo coronavirus Covid19. L’uomo era risultato positivo in ospedale al P.O. San Camillo di Manfredonia (vedi in basso la ricostruzione dei fatti).

La vicenda. Come anticipato da StatoQuotidiano.it il 21.03.2020, e divulgato dall’ASL Foggia: “il sanitario, già nel fine settimana precedente i fatti, aveva lamentato uno stato febbrile a seguito del quale si era assentato”. “Dopo due giorni” dallo stato febbrile, il dottor Riccioni “è tornato in corsia, affermando di stare bene. All’alba di venerdì, invece, mentre era in servizio, si è recato in Radiologia chiedendo di effettuare una Tac. Il quadro sanitario ‘sospetto’ emerso dalla Tac ha spinto i colleghi a sottoporlo a tampone. L’esame è risultato positivo”. In seguito la ricostruzione immediata della “filiera dei contatti stretti e casuali del medico”, con messa in quarantena 33 operatori sanitari, tra infermieri e medici e sono stati sanificati i locali. “La Direzione Generale dell’Asl Foggia ha immediatamente aperto una inchiesta interna per verificare eventuali responsabilità rispetto alle procedure poste in essere”

