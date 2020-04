Covid19, Manfredonia: da inizio emergenza 44 casi. “Al 12 aprile 21 ancora positivi”

Manfredonia, 15 aprile 2020. “Come da ultima comunicazione ufficiale della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale alrisultanodi cuipositivi“. E’ quanto rende noto in serata il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. di Manfredonia.

Come da bollettino epidemiologico regionale odierno, Manfredonia resta sotto i 50 (nella fascia “21 – 50“) casi confermati dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid19. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, alla sera del 14 aprile 2020: sono 44 i casi confermati per Manfredonia, di cui 4 relativi a decessi, 10 guariti (3 in ospedale, 7 dopo isolamento fiduciario). Ieri risultava un caso “sospetto”, attualmente in fase di analisi.