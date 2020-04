Covid19. Pulizia straordinaria e sanificazione locali scolastici non sono di competenza comunale

I dirigenti scolastici stanno chiedendo alle amministrazioni comunali la pulizia straordinaria e la sanificazione degli ambienti scolastici, approfittando delle risorse messe a disposizione dal Dl «Cura Italia». Questi lavori non sono però di competenza dei Comuni, come ha messo in chiara evidenza il Miur con alcune note diramate nei giorni scorsi.

Le risorse

L’articolo 77 del Dl 18/2020 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali e di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

Su queste risorse è intervenuto il Miur con il Dm 186 del 26 marzo, che le ha ripartite sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell’istituzione, della consistenza numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico, assicurando comunque un finanziamento minimo di 500 euro. Le risorse destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli Usr che provvedono all’erogazione.

da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com