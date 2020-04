lamusicachedona: album per sostenere Protezione Civile. C’è foggiana Diorhà

Cinque nomi che cominciano a risuonare nel panorama musicale indipendente italiano, nomi di artisti che ora si uniscono per creare una campagna a sostegno della Protezione Civile Italiana, Alexo Vitruviano (provincia di Novara), Danilo Rusciano (provincia di Roma), Diorhà (provincia di Foggia), Giosef (provincia di Rimini), Mitumme (provincia di Roma), mettono a disposizione i loro ultimi brani per creare un album dal nome #LAMUSICACHEDONA Partecipare alla raccolta fondi il cui intero ricavato andrà a favore della Protezione Civile Italiana sarà l’unico modo per entrare in possesso di questo prezioso album.

Il link alla campagna di raccolta fondi per donare ed aggiudicarsi l’album Sulle pagine Facebook ufficiali degli artisti è possibile trovare (fissato in alto). Il link alla campagna di raccolta fondi per donare ed aggiudicarsi l’album Si ringraziano 0371 Music Press, MIE (Musica Italiana Emergente) e Music.it per aver supportato l’iniziativa e la piccola Serena per aver disegnato la copertina.