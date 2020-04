Lopalco chiaro “Un’estate di spiagge non affollate, distanziamento e no movida”

“Professore dobbiamo avere paura?” Chiede Foschini suall’epidemiologotornato in Puglia da 35 giorni dopo aver trascorso molti anni in Europa e nel resto d’Italia. “No, ma dobbiamo prestare grande attenzione, un mese fa, per avere questi numeri che abbiamo oggi avremmo firmato. E’ vero sono morte molte persone, troppe in terapia intensiva, ma grazie a questo sacrificio collettivo abbiamo evitato la crescita esponenziale del virus.”.

Lopalco parla della situazione negli ospedali: “E’ molto migliorata ma purtroppo il virus si è diffuso rapidamente fra pazienti e operatori sanitari, ora le Asl stanno intervenendo con tamponi a tappeto e percorsi di isolamento per pazienti affetti da Covid”. Sui tempi di intervento e eventuali ritardi risponde: “Senza retorica dico che bisogna fare un grande applauso alla prova che il servizio sanitario pubblico sta dando in una situazione delicata come questa”.

Sull’ emergenza sanitaria che sta diventando emergenza economica: “E’ giusto tenerne conto, a chi pensa che emergenza sia finita sbaglia, e di molto. Fino a questo momento i numeri ci dicono che è stata un’epidemia lombarda, non è detto che sia una buona notizia per la Puglia, significa che a differenza di quanto accaduto lì la maggior parte dei cittadini pugliesi non ha contratto il virus, dunque non è immunizzato, l’incendio può ripartire in qualunque momento”.

Non è solo questione di restare in casa e quanto si riesca a resistere: “Ci abitueremo ad una nuova normalità fatta di gesti e comportamenti a cui dovremo lentamente abituarci, non solo di mascherine chirurgiche che non sono disponibili in grandi quantità e che ora servono negli ospedali, nelle Rsa, ai medici di base”.

Per la fase due “bisogna occuparsi del mondo del lavoro, delle attività produttive trovando un modo per farle ripartire, il metro di distanza è l’arma più forte che abbiamo contro il coronavirus”. Uso di mascherine, riconversione dei sistemi produttivi interni all’azienda, intervenire ai primi sintomi, testare il lavoratore-paziente, sono le altre misure di cui occuparsi. “Di tamponi ce ne sono sempre di più insieme a una sperimentazione interessante sui test rapidi. In ogni caso in attesa del vaccino la soluzione non saranno centinaia di macchine per tamponi e mascherine ma buone pratiche, il distanziamento sociale. Per il vaccino sembra ci sia qualche candidato serio, entro un anno potrebbe arrivare”.

Come sarà quest’estate? “Le spiagge non potranno essere affollate e toccherà rinunciare alla movida”. Per quanto riguarda il turismo “diventeremo sempre più belli e molto più gente verrà da noi ma bisogna avere pazienza ed essere orgogliosi della prova che sta dando la sanità pubblica e della risposta matura del privato convenzionato”.