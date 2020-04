Manfredonia, Lucia realizza e dona dispositivi di protezione individuale all’ANC

, 14 aprile 2020. Nonostante l’apparente fase di “arretramento dei contagi“, bisogna tenere alta l’attenzione per affrontare l’emergenza sanitaria in atto. Un nemico invisibile sta colpendo infatti addetti alla sanità, Forze dell’Ordine e ausiliari. In tal senso si configurano gesti generosi come quelli della signoradi Manfredonia, di fatto residente a, che con le sue collaboratrici ha realizzato dei dispositivi di protezione individuale.

Lo segnala a StatoQuotidiano l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Manfredonia, che ha ricevuto in dono questi dispositivi di protezione che scarseggiavano, i quali servivano per migliorare la prevenzione nella fase di contenimento del virus Sars-Cov-2. “Abbiamo apprezzato molto la collaborazione di Lucia Rinaldi , il suo sostegno e la sua generosità in questo momento di grande difficoltà” ci confida il Presidente dott. Michele Trotta. “ Noi stiamo collaborando con la Protezione Civile, con la Caritas e siamo in giro a consegnare beni di prima necessità alle famiglie. Pertanto, queste mascherine ci aiutano a proteggerci e proteggere le persone che visitiamo a domicilio”.