Manfredonia, Pasqua tranquilla Pasquetta in casa

La bella giornata di sole, il mare placido, la campagna rigogliosa, non sono riusciti ad attirare i manfredoniani, come le Sirene con Ulisse, fuori dalle proprie dimore nella quali si sono disciplinatamente consegnati per una opportuna autotutela dal coronavirus in agguato.a tutti i livelli istituzionali concentrate nell’imperativo “rimanete in casa” come antidoto provvisorio casereccio anti-Covid-19 in attesa di quello che lo debellerà del tutto.: indaffaratissima con la rete, col web costantemente incandescente. Una opportunità per riscoprire, ma per tanti scoprire, i piaceri non solo gastronomici di stare in casa.

“La città è rimasta tranquillissima” conferma il commissario capo Antonio Lombardi, comandante della Polizia locale impegnata con carabinieri, polizia e Guardia di finanza, a pattugliare le strade, le piazze e litorale. “Una multa – ragguaglia – e un paio di interventi: invitare una vecchietta che si era seduta al sole sulla soglia di casa e un episodio a lieto fine e assieme ai pompieri – riferisce Lombardi – per forzare la porta di casa di un uomo sessantenne che vive da solo e che non aveva risposto alle bussate dei vicini. Abbiamo trovato l’uomo sul letto profondamente addormentato ma fortunatamente in buona salute”.

Questa Pasqua 2020 sicuramente passerà alla storia dell’umanità per la sua tremenda aggressività causa di morte, sofferenze e privazioni di ogni genere. Una Pasqua, questa Pasqua, priva della ritualità canonica corale di popolo, che ne scandisce i significati confermati in oltre due mila anni di vita, ha accentuato nelle scarne manifestazioni consentite dalle circostanze, la sua profonda spiritualità.

Le funzioni religiose prive di fedeli, le omelie dell’arcivescovo padre Franco Moscone trasmesse via streaming hanno esaltato il vero senso di questa Festa delle Feste della cristianità, l’autentico significato della immolazione mistica del cenacolo, il passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo. Immagini riverberate da quell’immenso sagrato deserto della cattedrale di San Pietro dominato dal crocifisso e nel quale si stagliava la figura potente del Pontefice, ha rappresentato e richiamato in modo fortemente marcato, la condizione dell’umanità dolente, della prostrazione morale in cui si dibatte la gente. Una atmosfera surreale eppur palpabile irradiata fin nelle periferie che ha toccato nel profondo di ognuno e sollecitato pensieri e sentimenti non percepibili in altre condizioni.

Non meno austero l’andazzo della Pasquetta. Se si è rinunciato alla scampagnata fuori porta o alla sortita al ristorante, non si è fatto a meno delle caratteristiche pietanze del Lunedì dell’Angelo a cominciare dalla più classica seppia ripiena o arrosto. Finite le feste, ora si appresta il dopo-Pasqua irto di incognite di ogni genere. Il conflitto serrato con lo sfuggente Covid-19 non è finito e non si sa quando cesserà. Occorre pertanto resistere e persistere nelle misure protettive.

Michele Apollonio