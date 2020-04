Marisa e Pietro, librai di Foggia che hanno ripreso dopo un mese di lockdowm

La libreria Mondadori diha riaperto stamattina dopo un mese in cui ha svolto il servizio a domicilio. “I libri di narrativa più richiesti dal mercato prima del lockdown continuano ad essere i più venduti”. Oggi sono arrivati molti genitori che chiedevano libri per bambini, non solo favole ma anche di pre-scrittura, di scrittura in maiuscolo, insomma sono da tanto tempo a casa e hanno necessità di tenerli in attività o farli esercitare. Come le edicole, che i libri li vendono, era giusto che riaprissimo anche noi pur senza le chiacchiere in negozio, mantenendo le distanze, facendo entrare poche persone alla volta”.

Altri esercenti di libreria hanno invece deciso di non ricominciare oggi perché “non solo simboli”, hanno detto contestando il decreto e trovando la solidarietà anche da parte di gruppi di editori: “Non entro nel merito delle scelte altrui, alcune volte dipende anche da come sono collocati i loro spazi, se sono ristretti o no, io ho due locali, sarà per questo.” In questi giorni di chiusura ha fornito libri a domicilio con servizio gratuito: “Comunque quando dicono che siamo un luogo di assembramento… ho qualche dubbio, non mi pare poi così difficile smistare il pubblico”. La presentazione di libri con l’autore non si può organizzare in questo periodo, nemmeno per quei punti vendita che le hanno in agenda: “Io l’ho fatto all’inizio, mi sono fermato per i costi, perché bisogna assicurare un certo numero di vendite”. La scelta di riaprire non è dettata dal franchising che “consiglia”, poi ognuno decide come fare: “Io ho un altro negozio a S. Severo e ho riaperto anche lì”.

Commercianti di vari settori, intervistati, hanno sottolineato che i problemi della riapertura sono anche di carattere economico:“Certo rinunci alla cassa integrazione per la commessa, ma si tratta di piccoli esercizi in genere, inoltre io ho avuto la comprensione del proprietario del mio locale che ha dimezzato il fitto, poi lo Stato ci viene incontro con il credito d’imposta al 60%, non sappiamo ancora come e quando avverrà. Noi riapriamo per fornire un sevizio alla città”. Dal 25 marzo è in vigore la legge per cui non è più possibile vendere libri su internet con il 15% di sconto: “Ora è possibile il 5% di sconto, sia via internet che in libreria e speravamo di poter riprendere con la nuova legge e una libreria a funzionamento regolare”. A Pietro Gualano, che prima aveva la libreria in Mongolfiera, chiediamo se si può ordinare un libro oggi: “Io ho scelto di vendere quello che ho in negozio”.

Marisa Colucci è titolare della libreria Dante, a Foggia dal 1881, dal 1970 divisa in due settori, dal 2012 libreria Mondadori ma si tratta di un altro esercizio commerciale rispetto a quello di Gualano. In piena attività stamattina, con le telefonate di chi ordina libri per concorsi chiedendo che sia “questo in corso l’anno dell’edizione”. Il fatto è che bisogna aspettare il ritorno dei distributori il 3 maggio, in altri casi, se si tratta di case editrici, non solo Mondadori, in qualche giorno il libro arriva: “C’è molta richiesta di libri universitari e per concorsi nei settori pubblici”. Si sofferma poi sulla sua scelta di riaprire: “Ho ricevuto molte critiche anche sui social da parte di librai, ma di fronte ad un Dpcm chiaro è importante dare un segnale di ripresa, fornire un servizio alla città perché il libro, certo, può arrivare a domicilio ma serve un contatto con qualcuno che ti dia un consiglio. Nelle librerie non è che si entra e si esce di corsa, si aspetta un po’, si cerca fra gli scaffali, si notano nuove pubblicazioni, puoi curiosare, insomma non direi che non sono luoghi di assembramento. Detto questo si rispettano le regole, si entra due alla volta, in ogni caso per me il libro è un bene primario e quando hanno deciso di farci chiudere non ho capito perché”.

Le difficoltà non mancano: “Certo tutti vogliono aspettare che tutto riprenda per avere il circolo completo, ci sono difficoltà di fitti da pagare con meno guadagni e anche con il 60% del credito d’imposta, ci sono solo io in negozio e i dipendenti in casa integrazione. Ma le librerie sono necessarie, e poi un giorno o l’altro bisognerà riavviare”. Sulla passione per la lettura Colucci dice: “Foggia ha molti lettori giovani occasionali e persone adulte che amano leggere”. La conversazione è più volte interrotta, sia nel discorso con Galano che con Colucci, dalle domande dei clienti. E loro sono contenti di poter riprendere a dare risposte senza “chiacchiere da negozio”, come dice Pietro, ma perché l’insegna oggi indica che ci sono.

Redazione StatoQuotidiano.it