Mignogna “Con il loculo balneare plastificato dimostreremo di non aver compreso nulla..”

, 14 aprile 2020. “Capisco che una soluzione va trovata per salvare la stagione balneare e limitare i danni (che beffa però pensare che solo qualche mese fa era tanto in voga la plasticfree!)”. Lo scrive in una nota il sindaco di Biccari,

“Ho la sensazione, tuttavia, che non è brevettando il loculo balneare plastificato che dimostreremo di aver imparato la lezione. Nel mondo che viene c’è bisogno di paradigmi diversi, non di barriere e stratagemmi per continuare a spaccare il centimetro e ad occupare ogni metro quadro. Piuttosto, dovremmo pensare al valore dello spazio che ci circonda. Pretendere la larghezza non tanto come precauzione sanitaria, ma come esigenza vitale. Potremmo iniziare a considerare il “vuoto” come elemento costitutivo e decisivo del nostro paesaggio e della nostra vita. Non come qualcosa da riempire sempre e comunque. Ci sono altri modelli possibili (e non mi riferisco alle autodichiarazioni!). Altre unità di misura che non siano la massa, la folla, la quantità, il profitto ad ogni costo. Anche in questo, soprattutto in questo, lo stop al consumo del suolo, l’agricoltura non intensiva, la lentezza, i piccoli borghi, l’Italia “minore”, le Aree Interne possono rappresentare una grande opportunità. Pensiamoci, almeno. Va a finire che nel mondo che viene torna utile l’Italia Vuota“.