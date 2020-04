“Mio zio Giacomo sarà fiero di avere un Amico come Franco Rinaldi”

Manfredonia, 14 aprile 2020. Volevo porgere il mio più sentito ringraziamento a Franco Rinaldi per , 14 aprile 2020. Volevo porgere il mio più sentito ringraziamento aper l’articolo dedicato a mio zio, il poeta Giacomo Salvemini . Franco è l’unico a tenere in vita (con i suoi continui tributi) la tradizione manfredoniana. Franco è la storia della tradizione manfredoniana. Grazie alla sua dedizione per la città di Manfredonia, siamo riusciti, anche quest’anno, a celebrare il carnevale…e che carnevale…

Franco ha la grande capacità di farmi provare quel sentimento che oggigiorno difficilmente si riesce a provare, a causa delle tante distrazioni che affogano il mondo che ci circonda. LA NOSTALGIA. Ebbene sì, Franco mi fa venire la nostalgia anche dei tempi che non ho vissuto, perchè non ancora nato. La sua capacità rievocativa ha un non so che di speciale….sarà perchè è una persona buona, dolce…genuina…oltre che ‘sfrcand’. Mio zio sarà felicissimo del pensiero che gli ha dedicato. Mio zio sarà fiero di avere un Amico come lui. Mi piacerebbe, un giorno, poter assistere ad una commedia proprio come ai vecchi tempi così da rispolverare l’arte (teatrale) di una volta….chissà, con un tuffo nella sana allegria del passato riusciremmo a ricaricarci di speranza per il futuro….

Grazie Franco”.

Angelo Salvemini, Manfredonia 14 aprile 2020.