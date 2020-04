Pandemia COVID-19. Il Report al 5 aprile per la Provincia di Foggia (ALLEGATI)

, 14 aprile 2020. L’incidenza cumulativa dei casi confermati di COVID-19 (numero di casi totali su popolazione residente) nelle prime 6 settimane di osservazione è pari allo 0,97 per 1.000 (dato regione Puglia, fonte ISS1: 0,6 x1.000). Il tasso di ospedalizzazione è del 3,25 x10.000, con un paziente su otto ricoverato in terapia intensiva. L’età mediana dei casi è di 59 anni (Puglia: 58 anni2), più elevata tra i soggetti ricoverati (65 anni) rispetto a quelli in isolamento domiciliare (48 anni). Non sono al momento apprezzabili differenze nella distribuzione dei casi per sesso.

La letalità totale è pari al 10,8% (Puglia: 7,9%2), con classe di età modale 80-89 anni (35%; Puglia: ≥90 anni, 31,9%2). Al 5 aprile, la proporzione di guariti con 2 test negativi a distanza di 24 ore è del 5,5%. Nelle prime quattro settimane dell’epidemia (settimane 9-12), la trasmissione dell’infezione è avvenuta prevalentemente in ambito comunitario e in setting sanitario3; dalla quinta settimana, quasi il 35% dei casi si è concentrato in RSA, RSSA e altre strutture di lunga degenza4. Più di un caso su quattro di COVID-19 ha riguardato operatori sanitari (età mediana 47 anni; Italia: 48 anni1).

Complessivamente, sono stati sottoposti a sorveglianza in isolamento domiciliare 3.361 contatti stretti di casi confermati.