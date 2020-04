Pasqua e Pasquetta nel Foggiano: fughe, rissa, denunce e arresti (FOTO)

, 14 aprile 2020. A Pasqua e Pasquetta, nel particolare contesto emergenziale Coronavirus, anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno intensificato i controlli, come preannunciato nei giorni scorsi, con l’obiettivo di dissuadere dall’intento chi avesse ritenuto di avventurarsi in pranzi e cene da amici e parenti, in gite fuori porta o in direzione delle seconde case nelle località turistiche della provincia.

Di seguito i casi più significativi:

sempre a Pasqua a San Severo , un 24enne del luogo, sorpreso dai militari mentre circolava a bordo di un ciclomotore, non ottemperava all’alt impostogli, tentando invano una precipitosa fuga per le vie limitrofe. Raggiunto e bloccato veniva sanzionato per violazione della specifica normativa anticontagio e perché circolava con un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa;

a , un 24enne del luogo, sorpreso dai militari mentre circolava a bordo di un ciclomotore, non ottemperava all’alt impostogli, tentando invano una precipitosa fuga per le vie limitrofe. Raggiunto e bloccato veniva sanzionato per violazione della specifica normativa anticontagio e perché circolava con un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa; a Cerignola nel giorno di Pasquetta un 50enne con precedenti di polizia del luogo è stato arrestato per “evasione” dagli arresti domiciliari, perché sorpreso fuori dalla propria dimora –dove si trovava ai domiciliari per furto aggravato- a conversare con un’altra persona, in violazione della misura cautelativa impostagli: è stato quindi nuovamente sottoposto alla medesima misura restrittiva, come da disposizioni della Autorità Giudiziaria, nonché sanzionato per violazione della normativa anti-Covid 19;

nel giorno di Pasquetta un 50enne con precedenti di polizia del luogo è stato arrestato per “evasione” dagli arresti domiciliari, perché sorpreso fuori dalla propria dimora –dove si trovava ai domiciliari per furto aggravato- a conversare con un’altra persona, in violazione della misura cautelativa impostagli: è stato quindi nuovamente sottoposto alla medesima misura restrittiva, come da disposizioni della Autorità Giudiziaria, nonché sanzionato per violazione della normativa anti-Covid 19; sempre a Cerignola , nella tarda serata del Lunedì dell’Angelo, i militari hanno arrestato per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” e “resistenza a pubblico ufficiale” un marocchino di 46 anni. L’uomo, alla guida di un’autovettura in località Borgo Tressanti, all’alt intimatogli dai Carabinieri, si è dato alla fuga, innescando un pericoloso inseguimento a forte velocità. Quando, dopo alcuni chilometri, i militari hanno bloccato l’auto in fuga, dalla stessa sono scesi, oltre al conducente, altri due soggetti. I tre sono fuggiti nelle campagne, al buio, ma il 46enne è stato comunque raggiunto e bloccato. Durante la fuga, i fuggitivi avevano lanciato dal finestrino due involucri, successivamente recuperati, al cui interno erano custoditi complessivamente 19 grammi di marijuana. Perquisito, il 46enne è stato trovato in possesso di altri 5 involucri, contenenti altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Foggia;

, nella tarda serata del Lunedì dell’Angelo, i militari hanno arrestato per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” e “resistenza a pubblico ufficiale” un marocchino di 46 anni. L’uomo, alla guida di un’autovettura in località Borgo Tressanti, all’alt intimatogli dai Carabinieri, si è dato alla fuga, innescando un pericoloso inseguimento a forte velocità. Quando, dopo alcuni chilometri, i militari hanno bloccato l’auto in fuga, dalla stessa sono scesi, oltre al conducente, altri due soggetti. I tre sono fuggiti nelle campagne, al buio, ma il 46enne è stato comunque raggiunto e bloccato. Durante la fuga, i fuggitivi avevano lanciato dal finestrino due involucri, successivamente recuperati, al cui interno erano custoditi complessivamente 19 grammi di marijuana. Perquisito, il 46enne è stato trovato in possesso di altri 5 involucri, contenenti altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Foggia; a Rodi Garganico, sempre a Pasquetta, quattro residenti del luogo con precedenti di polizia, si sono resi protagonisti di una rissa, scoppiata per futili motivi, e per tale motivo sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia, oltrechè sanzionati per aver violato le disposizioni anti-Covid 19.

Mentre questi giorni di festa, anche se decisamente particolari, in un periodo storico che difficilmente dimenticheremo, sono ormai trascorsi, non finiranno invece i controlli delle Forze dell’Ordine, sempre presenti sul territorio per arginare quella che ormai si può definire una piaga globale.

FOTOGALLERY