“Pasquetta con rissa” per 4 uomini a Rodi Garganico: sanzionati

, 14 aprile 2020. A Pasqua e Pasquetta, nel particolare contesto emergenziale, anche i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno intensificato i controlli, come preannunciato nei giorni scorsi, con l’obiettivo di dissuadere dall’intento chi avesse ritenuto di avventurarsi in pranzi e cene da amici e parenti, in gite fuori porta o in direzione delle seconde case nelle località turistiche della provincia.

A Rodi Garganico, a Pasquetta, quattro residenti del luogo con precedenti di polizia, si sono resi protagonisti di una rissa, scoppiata per futili motivi, e per tale motivo sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia, oltrechè sanzionati per aver violato le disposizioni anti-Covid 19.