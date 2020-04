Piazzolla “Senza strutture per anziani e focolaio Casa Sollievo i numeri sarebbero stati altri”

, 14 aprile 2020. “,ndr) e quell’anomalo focolaio di, nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, i *dati sarebbero stati altri per la Provincia di Foggia. Qualcuno forse, volontariamente o meno, non vuole riflettere su un dato oggettivo, un’analisi lapalissiana:del Sars-CoV-2: mai in precedenza c’è stata una generazione di medici, di direzione generale, di personale sanitario, che ha gestito una situazione come quella in atto. Una situazione che stiamo fronteggiando grazie alle capacità delle nostre donne, dei nostri uomini, che stiamo sostenendo grazie all’organizzazione delle strutture, alla civiltà sanitaria messa in campo”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il Direttore generale dell’ASL Foggia, dr., nel giorno in cui sono stati comunicati, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, di positivi al Covid-19 nel Foggiano.

“Pronti a sostenere lavoro provinciale”. “Con i doverosi scongiuri, ricordando che stiamo lavorando in piena sinergia con il referente del Coordinamento ospedaliero della Provincia di Foggia, il dr. Vitangelo Dattoli, Dg del Policlinico Riuniti, siamo pronti come Asl a sostenere l’emergenza sanitaria qualora non dovessero risultare sufficienti i posti letto per il percorso Covid. Al momento, ritengo improbabile la necessità di sostenere quanto stabilito, attraverso il piano ospedaliero regionale. Continueremo a lavorare in sinergia con le strutture ospedaliere, nel tentativo di arginare il flusso dei pazienti”.

La riunione con Emiliano: verso potenziamento del Piano ospedaliero Covid. Le precisazioni del Dg Piazzolla seguono la lunga riunione svoltasi ieri pomeriggio, tra il Presidente Emiliano e i direttori generali delle Asl pugliesi e dei 2 Policlinici, per pianificare il lavoro dei prossimi giorni. “In tutta la Puglia è in corso il potenziamento del Piano ospedaliero coronavirus: più posti letto in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, attivazione delle strutture Covid post acuzie”, ha detto Emiliano.

Strutture per anziani: ulteriore monitoraggio da stamani. Relativamente alle strutture private per gli anziani in Capitanata, al centro di polemiche per i casi di positività tra utenti e operatori sanitari, da stamani previsto un ulteriore monitoraggio nelle strutture del territorio, in virtù di un nuovo protocollo derivante da un questionario posto dalla Regione alle Asl pugliesi per accertare una serie di condizioni vigenti per le strutture, anche riferite alla riabilitazione e alla psichiatria. “In questo momento – ha spiegato a StatoQuotidiano il dr. Piazzola – c’è un grande lavoro del servizio Igiene dell’ASL, del Dipartimento di Prevenzione. Tutte le criticità che nascono nelle strutture vengono bloccate immediatamente; si interviene subito per la ricostruzione dei contatti stretti dell’anziano e/o operatore risultato positivo, dunque la sorveglianza attiva e continua. Ripeto, al netto di qualsiasi polemica: la situazione è sotto controllo“. “Abbiamo attivato tutte le nostre strutture ospedaliere, coordinate dall’Asl, per la sorveglianza diretta sui pazienti, per coprire anche la parte sanitaria. C’è anche un’unita messa a disposizione nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di San Severo, per la valutazione dello stato di salute degli ospiti delle strutture dove si sono verificati i contagi, parlo di Troia e Bovino”. Ora, parte dunque “una nuova fase, sempre con la voglia di mettere in sicurezza queste strutture, per contrastare qualsiasi contagio. L’obiettivo è quello di prevenire, sempre”.

Dove e come intervenire. “Il nostro sistema sanitario, a differenza di altri – come quest’emergenza di rilievo mondiale sta evidenziando (chiaro il riferimento agli U.S.A.,ndr) dà accesso a tutti per le cure, nessuno richiede assicurazioni o altro. Ma per la tutela degli utenti, è fondamentale sviluppare un rapporto coordinato tra ospedali del territorio – settore pubblico e privato, dunque le strutture socio sanitarie. Bisognerà migliorare questa filiera. Del resto, l’esperienza del socio sanitario non ha ‘duemila anni’ come gli ospedali, è recente, il coordinamento va migliorato, anche in considerazione delle nuove necessità delle famiglie, delle abitudini dei nuclei familiari, del percorso degli anziani ora per le cure e l’assistenza”.

Test – Tamponi. “Noi applichiamo e stiamo applicando tutte le procedure, sempre, nulla è lasciato all’improvvisazione. Come gli altri dipartimenti, applichiamo le disposizioni dai protocolli scientifici: dunque test Covid solo in certe condizioni e su certi soggetti. I tamponi di massa sono improbabili e non supportati da alcun protocollo. Quando sono emerse criticità in una qualsiasi struttura siamo intervenuti rapidamente e in modo energico: penso ai cento tamponi per la struttura per anziani di Troia, ad esempio. Ricordiamoci sempre che un paziente negativo oggi, può risultare positivo dopo pochi giorni. Noi seguiamo le procedure, con l’isolamento, la sorveglianza attiva, monitoriamo i casi attraverso i medici della medicina generale e il nostro personale sanitario”.

“Ora dobbiamo andare avanti con grande determinazione, con entusiasmo, infondendo positività nel personale, anche perché le energie, la forza mentale e fisica con le settimane rischiano di venire meno. Dobbiamo fidarci dei risultati che otteniamo, delle procedure attivate, dobbiamo entusiasmarci, attivare protocollo e singole procedure operative, sempre ricordando che nei confronti dell’idiozia nulla possiamo. Ma in questo momento vogliamo solo continuare a lavorare”

