Puglia, veicolo impresa verde investe operaio: deceduto

Bari, 14 aprile 2020. Sulla strada statale 613 “Brindisi Lecce” è stata riaperta la corsia di marcia in direzione Lecce in corrispondenza del Km 1,250 in località Brindisi, a seguito di un incidente. Per cause in corso di accertamento il veicolo dell’impresa di manutenzione del verde, mentre percorreva l’area di cantiere, ha investito un operaio della stessa ditta, che è deceduto.

Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e la squadra di pronto intervento ANAS che sta coadiuvando la Polizia Stradale per il pilotaggio del traffico. Allo stato attuale la circolazione è rallentata.