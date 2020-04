S. Paolo C.: morto Salvatore Antonelli, presidente della Scuola Calcio

“Oggi la città di San Paolo piange la dipartita di un nostro caro concittadino. Daremo l’ultimo saluto a Salvatore, non solo mitico“, ma amico che ha fatto dell’impegno sociale un modo di vivere., dolore reso ancora più tragico, in questo particolare periodo, dall’isolamento.

Purtroppo nessuno di noi potrà andare ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno, ma saremo tutti presenti idealmente per porgergli l’ultimo saluto.

Mancherà a tutti: ai tanti ragazzi che ha guidato da presidente della Scuola Calcio, ai tanti genitori che gli hanno affidato i loro figli convinti di lasciarli in buone mani.

Persona gentile e affabile, che, anche nei momenti tristi, dispensava un sorriso a tutti. Sempre pronto a sacrificarsi per gli altri, soprattutto per i suoi ragazzi, sempre garbato nei modi e nei comportamenti.



Purtroppo la vita ci riserva anche queste tragedie, alle quali non riusciamo a trovare una spiegazione plausibile, alle quali non riusciamo a porre rimedio. Non vi è nulla di razionale in una giovane vita che si spezza lasciando tutti nello conforto e nell’incredulità. Con il tempo il dolore si affievolirà, ma credo che, in ognuno di noi, resterà sempre il tacito ricordo malinconico di questo evento funesto.



Ricorderemo il suo sorriso, la sua disponibilità, il suo altruismo…

Ciao, Salvatore, sicuramente ti darai da fare anche dove andrai. Mi piace pensare che anche lì, nel mondo certamente migliore che hai raggiunto prematuramente, sarai il ” Presidente” di una squadra di sportivi, riuscirai ad organizzare il gruppo, avrai e darai molte soddisfazioni.

Riposa in Pace.

Ai tanti parenti e amici raccomando di non uscire di casa, nonostante sia doloroso, per tutti voi, non riuscire a dargli l’ultimo saluto. Per le circostanze che stiamo vivendo è purtroppo impossibile, si commette reato, e questo Salvatore non lo vorrebbe. Lui era un grande osservatore delle regole e delle leggi e sono certo che lui stesso rimanderebbe il momento del saluto e della riconoscenza a tempi migliori.

Un ultimo abbraccio a tutta la sua famiglia a nome di tutta la comunità, che piange insieme ad ogni suo caro.

Sentite Condoglianze a tutti.”

Lo riporta Amministrazione Comunale San Paolo di Civitate