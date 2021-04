Arresti tra Manfredonia e Rovigo, fissato interrogatorio di garanzia per 5 (I NOMI)

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia-Manfredonia, 14 aprile 2021. Fissato per il 21 aprile 2021, presso l’aula penale 7 del Tribunale di Foggia, l’interrogatorio di garanzia di 5 dei 7 soggetti interessati lo scorso 13 aprile dall’esecuzione di un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale – Ufficio GIP del capoluogo dauno, perchè ritenuti responsabili a vario titolo, dei reati di contrabbando di alcool e Tabacchi Lavorati Esteri, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti.

Come anticipato, l’operazione è stata eseguita dai militari del Comando Provinciale di Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, col supporto dell’elicottero della Sezione Aerea di Bari,

L’operazione ha costituito l’epilogo di complesse e prolungate indagini di P.G. della Compagnia di Manfredonia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, relative a un consolidato contrabbando di alcool in più province pugliesi, di sigarette di provenienza napoletana per la rivendita nella provincia di Foggia nonché di un significativo commercio illecito di sostanze stupefacenti, perlopiù cocaina, che dall’Alto Tavoliere approdava nel comune sipontino.

Le indagini sono partite da alcuni servizi di pattugliamento svolti dai finanzieri sulle principali rotabili che collegano Manfredonia ai comuni di San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore, concentrando l’attenzione sul comportamento di alcuni soggetti con precedenti di polizia in materia di stupefacenti che, in piena pandemia, eludendo le stringenti norme introdotte dal Governo per contenere la diffusione del virus SARS COV 2, si spostavano tra i Comuni e oltre Regione, dichiaratamente per motivi di lavoro.

Gli sviluppi investigativi hanno consentito di svelare, quasi subito, l’operatività dei soggetti pugliesi nell’approvvigionamento di alcool di contrabbando da destinare ad uso alimentare pur non presentandone le caratteristiche.

Sono stati individuati e sequestrati 3 opifici illegali dove venivano stoccati i carichi di alcool di contrabbando per essere decolorato (tramite la tecnica di “sbiancamento”), imbottigliato e sigillato con fascette contraffatte dei Monopoli di Stato per poi essere piazzato sul mercato a danno della salute di ignari consumatori, ingannati sulla reale provenienza e genuinità del prodotto.

Le modalità di occultamento e trasporto variavano a seconda della tipologia di prodotto che gli indagati volevano “trafficare”: l’alcool contrabbandato veniva stoccato all’interno di cisterne trainate da autoarticolati con targa estera e accompagnato da documentazione che attestava la diversa nomenclatura (antigelo o liquido disinfettante) del prodotto realmente trasportato, dati di destinatari inesistenti, date di trasporto errate e luoghi di destinazione della merce diversi da quello effettuato; la droga veniva nascosta all’interno di ricambi per sanitari; le sigarette venivano trasportate come bagaglio al seguito dei passeggeri su autobus di linea interregionali oppure occultate su autovetture condotte da incensurati.

L’indagine di polizia giudiziaria, avviata nel mese di settembre 2019 e conclusa dopo un anno, ha portato ai seguenti risultati:

l’arresto in flagranza di reato di 5 soggetti; la denuncia a piede libero di 15 soggetti; il sequestro di 81.540 litri circa di alcool di contrabbando da destinare ad uso alimentare; l’accertamento di circa 800.000,00 euro di imposta (accisa) sottratta alle casse dello Stato; il sequestro di 3 opifici attrezzati per la distillazione, decolorazione, imbottigliamento ed etichettatura di alcool di contrabbando da destinare al mercato alimentare, più di 5.000 tra fascette dei monopoli di Stato contraffatte ed etichette clonate, mezzi ed attrezzatura utile alla lavorazione e trasformazione del prodotto alcolico; il sequestro di 660,00 grammi circa di sostanza stupefacente, in prevalenza “Cocaina”; il sequestro di 95,00 Kg. circa di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando; il rinvenimento e sequestro di 1 pistola con relativo munizionamento (7 colpi), sottratta nel 2018 ad una guardia giurata; il sequestro di 58 carte di credito prepagate di provenienza furtiva.

Sono interessati dall’interrogatorio di garanzia, fissato per il prossimo 21 aprile 2021, presso il Tribunale di Foggia, dinanzi al Gip dr.ssa Marialuisa Bencivenga:

De Palma Claudio, nato a San Severo il 09.02.1963, ivi residente, difeso dall’avvocato Renato Ravallese del Foro di Foggia; Fusco Andrea, nato a San Giovanni Rotondo il 12.04.1985, residente a Manfredonia, difeso dall’avvocato Francesco Le Noci del Foro di Foggia; Fusco Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 30.03.1976, residente a Manfredonia, difeso dall’avvocato Matteo Murgo del Foro di Bologna; Infante Antonio, nato a Foggia il 07.05.1957, residente a San Severo, difeso dall’avvocato Ettore Censano del foro di Foggia; Palmisano Marco Matteo Pio, nato a San Giovanni Rotondo il 27.05.1987, residente a San Severo, difeso dall’avvocato Ettore Censano del foro di Foggia.

I 5 indicati uomini sono tutti sottoposti (De Palma anche per altra causa) alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it