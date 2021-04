Bordo “No a commissione d’inchiesta parlamentare su Magistratura”

Manfredonia, 14/04/2021 – “Inaccettabile la proposta della destra di una commissione di inchiesta parlamentare sul lavoro dei magistrati. Non si è mai vista un’indagine del Parlamento su un altro potere dello Stato. Da noi la magistratura è indipendente. Siamo in Italia non in Ungheria. A meno che Forza Italia, Lega e FdI non vogliano che deputati e senatori rifacciano i processi dell’ultimo ventennio”.

Lo riporta su Twitter il deputato PD e componente delle Commissioni Giustizia e vigilanza Rai Michele Bordo.