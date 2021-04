Covid, Nas in ospedale a Foggia: accertamenti su decessi e “furbetti” vaccino

Foggia, 14/04/2021 – Non si arrestano le polemiche relative ai vaccini mentre davanti agli hub vaccinali della città di Foggia ritornano le file per la somministrazione del siero anti Covid. Al centro dell’attenzione resta, dunque, la questione “furbetti del vaccino” coi controlli che continuano da parte dei Nas nelle strutture sanitarie della Capitanata per verificare elenchi dei vaccinati.

Ormai da giorni, come riferito dal sito Telefoggia, i carabinieri starebbero al Policlinico Riuniti a seguito di segnalazioni, denunce e ispezioni. Sotto la lente soprattutto le verifiche sulle scorte dei vaccini e gli elenchi dei vaccinati. Discrepanze emergerebbero dalle verifiche dei militari.

Sono inoltre ormai quotidiane le ispezioni Nas per verifiche dei decessi Covid al Policlinico ed in altre strutture sanitarie della provincia a seguito di diverse denunce. I militari starebbero verificando le cure impiegate e le cause del contagio, soprattutto all’interno delle mura ospedaliere. Accertamenti che vanno avanti da settimane. I controlli riguarderebbero anche i livelli di assistenza e idoneità delle strutture. Massima attenzione degli inquirenti sul settore sanitario.