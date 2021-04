COVID Puglia, 13647 test: 1488 positivi. “Solo” 56 nel Foggiano

Bari, 14 aprile 2021. Sono stati registrati 13647 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.488 casi positivi: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test.

156914 sono i pazienti guariti.

51789 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 214024 così suddivisi:

83143 nella Provincia di Bari;

20190 nella Provincia di Bat;

15726 nella Provincia di Brindisi;

39011 nella Provincia di Foggia;

20789 nella Provincia di Lecce;

33405 nella Provincia di Taranto;

720 attribuiti a residenti fuori regione;

320 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.