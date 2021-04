Emergenza abitativa: Sunia Foggia: “A luglio altri sfratti, intervenire”

Il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari, analizzando l’emergenza abitativa che attanaglia la città, lancia un ulteriore allarme sul fronte delle locazioni private: “Nel momento in cui scadrà il blocco degli sfratti, quindi dal prossimo luglio – avverte – saranno messi in campo migliaia di sfratti per morosità: tutto questo non farà altro che andare a peggiorare il disagio socio economico della Capitanata e non solo. I Comuni non riusciranno ad affrontare con adeguati servizi sociali questa ‘nuova emergenza casa’ aggravata a dismisura alla più generale emergenza sanitaria gettando il paese nel caos. È stato richiesto un tempestivo incontro con le istituzioni regionali, ad oggi latitanti su questo tema di centrale importanza, e l’immediata convocazione della cabina di regia sull’emergenza abitativa per evitare l’enorme ricaduta sulle condizioni di vita degli inquilini”. La crisi economica da Covid, secondo il sindacato, è destinata ad acuire l’emergenza.

Il Sunia cerca di fare chiarezza anche sulle responsabilità e i compiti in tema di disagio abitativo. “La Legge Regionale n°22/2014 parla chiaro: il Comune ha la funzione di elaborare i Piani casa, di concorrere all’elaborazione dei programmi volti all’incremento, alla manutenzione e alla riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, deve istituire le Agenzie Comunali per la Casa finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e offerta, il rispetto delle norme contrattuali e il contenimento dei prezzi degli alloggi in locazione ed infine deve provvedere alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie di assegnazione alloggi di E.r.p.”. (FOGGIATODAY).