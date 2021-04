Estate in Puglia 2021 “Spiagge dal 28 maggio, i vaccini determinanti”

BAri, 14/04/2021- (repubblica)Dai sostegni per tenere in piedi la rete imprenditoriale alle vere e proprie azioni di rilancio concentrando nei prossimi mesi estivi un numero imponente di piccoli e grandi eventi.

È questo il piano della Regione per preparare la prossima stagione turistica. E se è vero che potrebbe apparire lunare discutere di turismo in un momento come questo, è altrettanto vero che sono sempre più numerosi i segnali sull’aumento delle prenotazioni da parte di turisti, soprattutto italiani, pronti a venire a fare le vacanze in Puglia. Prima però c’è da mettere in sicurezza tutto il sistema. E per farlo non resta che fare vaccinazioni a tappeto.

Intanto la Regione prova a tracciare una propria strada. Se ne è parlato qualche giorno fa in un incontro con i rappresentanti dei gestori dei lidi.

L’ipotesi è che si possa aprire la stagione balneare a partire dal 28 maggio. “Il problema — fa notare Fabrizio Santorsola della Fiba-Confesercenti — sorgerà come al solito nel controllo delle tante spiagge libere. Si spera che quest’anno ci siano più controlli“. Del resto la ripartenza delle attività dei 600 concessionari di lidi che ricadono sul demanio (ai quali vanno aggiunti altri 200 che operano nell’ambito di proprietà private) è fondamentale per riaccendere i motori del turismo.(repubblica)