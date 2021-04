“IL QUADERNO DI MAYA”di Isabel Allende

Amo Isabel Allende, quando vedo un suo libro m’incanto e mi emoziono. Lei è l’incarnazione della donna resiliente, termine abusato è vero, ma così calzante nel suo caso e lo è ancor di più se si pensa alle donne personaggio dei suoi romanzi.

Sarà perché ci mette la sua di storia, sarà perché quanto più ricco è il vissuto dell’autore tanto più nei suoi libri ritroviamo una parte della sua vita, magari amplificata e romanzata nei suoi personaggi.

Lessi il suo primo romanzo, anche nel senso di primo libro pubblicato, all’età di vent’anni, sebbene in quel periodo ne aveva già pubblicati diversi. Era”La casa degli spiriti”, così pieno di racconti, pare molti accaduti nella sua famiglia, che mi hanno incuriosita soprattutto in merito alla storia del Cile, sua patria nativa.

Ho avuto lo stesso afflato nel leggere poi moltissimi anni dopo Gabriel García Márquez e il suo “Cent’anni di solitudine”. Ma parliamo di Maya, chi è, cosa fa nel libro, chi rappresenta e perché è giusto leggere un libro che proprio un quaderno non è ma diventa impegnativo anche in termini emotivi. Mi spiego, Maya è un’adolescente che con la morte del nonno si perde. La sua perdizione è deleteria, tocca il fondo, quello che fa è avvilente, dove vive ti fa paura perché Maya potrebbe essere un nostro figlio, un nipote, una persona amata che si perde e non si fa aiutare.

E’ proprio quando tocca il fondo che più fondo non si può che arriva un angelo, un essere umano che comprende, che sa cosa fare e la porta in salvo. Maya è una “ragazza-qualunque”, un adolescente che pensa di non essere amata e cercando di indispettire gli adulti, si autodistrugge.

I pensieri che elabora sono quelli di molti adolescenti, alcuni li ho conosciuti anch’io, e nessuno riesce a convincerli che non è vero che quei pensieri siano giusti, non è vero che loro non sono amati, non è vero che anche con i loro difetti non sono belli, non è vero che quei pensieri sono solo idiozie. Quanto diavolo è difficile però farglielo entrare nella testa? Quanto è difficile rendere autonomo un ragazzo/a fragile che ha subito una perdita, uno strappo, una violenza forse. Quanto è difficile rendere la sua autostima sufficiente ad affrontare una vita senza cadere nel vizio e nel circolo delle “cattive compagnie”?.

Mi spiace, il libro questo non lo spiega, ma queste domande ti arrivano spontanee e per cercare una risposta vale la pena leggere forse un manuale di pedagogia e ancor meglio abbondare in pazienza e affetto a secchiate, con il rischio di riceverle in faccia in malo modo. Ma la storia di Maya non ci insegna questo, ci racconta e basta, fa riflettere ed emozionare, ci mette in discussione come adulti, ci mette di fronte al sentimento della comprensione, per niente scontata, per niente facile, di fronte all’aggressività e all’autolesionismo dell’adolescente.

Ci insegna anche che la disperazione non aiuta, nemmeno l’affetto smisurato molte volte basta, allora perché leggere di Maya? Perché leggere le emozioni fa bene, riscalda il cuore e apre la mente, attenzione però, può anche bagnare il viso di lacrime.

A cura di Sefora Papagna, Manfredonia