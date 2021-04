Inchiesta L’Espresso Casa Sollievo: spunta “misteriosa” donna di Manfredonia

“Secondo quanto ricostruito da autorevoli fonti della struttura, una donna originaria di Manfredonia avrebbe convocato in modo quanto mai originale una serie di figure chiave dell’ospedale per comunicare la volontà di contribuire in modo sostanzioso alla gestione. Avrebbe poi fatto arrivare nel corso del tempo donazioni per decine di milioni di euro che, secondo quanto riferito dalla donna ai funzionari convocati, non sarebbero state investite correttamente, facendo più volte riferimento alla propria appartenenza ad una importante famiglia che ha a cuore le sorti dell’ospedale di Padre Pio“.

E’ quanto riportato nell’articolo “A chi fa gola la sanità gestita dal Vaticano” di Massimiliano Coccia de L’Espresso.

Il riferimento è al “futuro dell’ospedale ‘Casa sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo, fondata da San Pio da Pietralcina”.

Come risaputo, “L’ospedale pugliese è fortemente indebitato dopo un decennio di gestione poco professionale delle finanze. Nei conti si trovano molti elementi di criticità strutturale, anche per una la discussa conduzione di Michele Giuliani, direttore generale, che subentrò a Domenico Crupi”.

Il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin “starebbe pensando di commissariare l’ospedale e cercare una interlocuzione forte con Palazzo Chigi richiedendo un prestito ponte di 60 milioni di euro”, come riportato nel testo de L’Espresso.