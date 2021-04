Premesso che Italia in Comune condivide la scelta dell’Ente Parco Nazionale del Gargano di

realizzare un progetto di sistemazione della Piazza Carlo D’Angiò. Piazza ubicata nel centro storico del comune di Monte Sant’Angelo sito UNESCO, quindi in un’area particolarmente sensibile.

Dagli atti pubblicati dallo stesso Ente è emerso che, con determinazione dirigenziale n. 21 del 27/01/2021, è stato disposto di individuare il soggetto contraente mediante ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; in seguito alla pubblicazione della gara, entro la scadenza prevista per l’arrivo delle offerte risultano pervenute i plichi elettronici da parte dei seguenti operatori economici:

R.T.I. LACOGEIT S.r.l. e GAETANO DELL’ANNA S.r.l.;

Con Determinazione dirigenziale n. 92 del 23/03/2021, ai sensi dell’articolo77 del D.Leg. 20/2016, è stata nominata la commissione a cui è assegnato il compito di valutare, dal punto di vista tecnico ed economico, le offerte trasmesse.

Italia in Comune, ravvisa in seguito a quanto specificato nella premessa dell’atto di nomina che i dipendenti nominati dovrebbero essere esperti del settore e trattandosi di un progetto architettonico da realizzarsi in sito Unesco, con vincoli architettonici (centro storico) e ambientali (area Parco Nazionale) la commissione giudicatrice dovrebbe essere composta, quindi, almeno in prevalenza, da tecnici con titoli/esperienza specifica la qualcosa evidentemente non così scontata per l’attuale presidente dell’Ente parco e per il suo direttore facente funzione. Ebbene, di seguito senza voler in alcun modo screditare i dipendenti si riportano i titoli ed esperienza di coloro che sono stati considerati esperti nello specifico settore:

– Vincenzo Totaro, direttore facente funzioni dell’Ente, in qualità di Presidente, possiede un

diploma Liceo classico e, quindi, né titoli nè alcuna esperienza tecnica.

– Arch. Angelo Ceddia, dipendente dell’Area AOO_04, in qualità di componente, non ha mai

svolto mansioni da architetto nell’Ente, ma di geometra in quanto assunto nell’ente come

geometra (l’unico che sulla carta avrebbe competenza ma non ha mai svolto la professione

di architetto poiché le sue funzioni all’interno dell’ente sono quelle di mero collaboratore

sottoposto al suo diretto superiore ing. Matteo Totaro).

– Antonio Masulli, dipendente dell’Area AOO_08, in qualità di componente”. Diplomato

liceo classico ed assunto all’ente parco come collaboratore amministrativo, quindi non ha

mai svolto mansioni tecniche né organizzative (si evidenzia che attualmente svolge di fatto

funzioni di stretto collaboratore/segreteria del presidente Prof.Pazienza).

Alla luce di ciò, Italia in Comune ritiene che la commissione dovrebbe essere nominata con regole di competenza e di trasparenza, anche se ovviamente non predeterminate, cosa che non si ravvisa nell’ atto di nomina, ove si legge solo una ridondante premessa normativa relativa alla competenza e trasparenza non seguita dai fatti.

La stessa norma è stata clamorosamente disapplicata a nostro avviso in quanto non sono riportati né titoli né esperienze dei dipendenti né è stato allegato i curriculs dei dipendenti nominati come commissari di gara al fine di dimostrare eventuali titoli/esperienze, forse perchè del tutto assenti.

Italia in Comune ritiene che per un progetto di tale complessità e valenza architettonica, si sarebbe potuto e dovuto chiedere un contributo ad altri enti specifici, per esempio alla Sovrintendenza, di indicare il nominativo di alcuni loro dipendenti esperti, oppure coinvolgere l’Ordine degli Architetti per indicare una terna di esperti (anche in considerazione dei moderati costi che tali scelte avrebbero comportato e dei notevoli avanzi di amministrazione del bilancio dell’ente che più volte sono stati evidenziati sui media negli ultimi anni).

Quindi è evidente che la nomina per la formazione della commissione di gara è avvenuta o per grave disattenzione o, volutamente, in difetto di competenza e trasparenza violando di fatto tutte le norme, soprattutto dell’art. 77 e 216 del D.leg. 50/2016.

La nomina come membri della commissione giudicatrice di personale non esperto è ancora più grave se si considera che l’area nella quale deve essere realizzato il progetto è particolarmente sensibile essendo confinante con la Basilica di San Michele Arcangelo riconosciuta Patrimonio dell’Umanità.

Inoltre, senza voler ricordare recenti pagine dolorose sia per la comunità sia per le persone che sono state oggetto di provvedimenti, appare pertanto quantomeno inopportuno che il sig. Vincenzo Totaro – che è stato assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione del comune di Monte Sant’Angelo sciolta per infiltrazione mafiosa nell’anno 2015 e che, nell’ambito di tale scioglimento, lo stesso Totaro è ritenuto incandidabile, nominato direttore f.f. dall’attuale Presidente, si sia autonominato Presidente della commissione di gara.

Quindi Italia in Comune chiede:

• come farà questa commissione a valutare il progetto di migliorie presentato dalle ditte

partecipanti, sicuramente elaborato nell’ambito di proposte progettuali di natura edile ed

architettonica nonché di scelta di particolari materiali e soluzioni che dovranno essere

valutate se idonee a migliorare il progetto posto a base di gara, nonché, se idonee ad essere utilizzate in un contesto vincolato come sopra accennato (sito Unesco, centro storico con vincoli architettonici, area Parco).

• se si tratta di una mera sottovalutazione delle norme che impongono, soprattutto per

progetti di questo tipo, particolari competenze dei commissari di gara, per quale ragione il

Presidente Pazienza non ha né verificato, né, al momento, provveduto a revocare in

autotutela tale delibera di nomina?

Dipartimento Ambiente di Italia in Comune Capitanata