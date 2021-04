RADIO MANFREDONIA CENTRO – STATOQUOTIDIANO.IT, 13 aprile 2021. Manfredonia. Da lungo tempo non mi capitava, passeggiando sui moli commerciali di Manfredonia, per intenderci, quello di levante e di ponente di imbattermi, così per caso in una peschereccio, innovativo, dalla incredibile bellezza.

Domenica, quando il sole volgeva al tramonto, gli ultimi raggi lambivano la prua color blue ocean, della “Diadema”, un bellissimo moto peschereccio di quasi venti metri, realizzato tutto in vetroresina e fibra di carbonio.

Una progettazione innovativa, realizzata dallo studio ingegneristico “Starita e Moroso” di Napoli, in perfetta sintonia con i nuovi criteri di costruzione che privilegiano materiali leggeri e resistenti con conseguenti minori costi relativi al carburante, che incidono in modo sostanzioso sui ricavi realizzati mensilmente dal natante.

Come precisato dal suo titolare, Raffaele Salvemini, tra qualche mese il moto peschereccio sarà completato e prenderà il largo, per le sue prime battute di pesca che si spera siano ricche ma soprattutto si verificherà la navigabilità dello stesso, specie in condizioni di mare avverse, poiché, questa nuova tecnologia rappresenta davvero una innovazione rispetto alle vecchie imbarcazione realizzate in legno di quercia o in ferro o acciaio.

Non ci resta che attendere il suono del clacson di bordo, che un tempo riecheggiava spesso con le imbarcazione in uscita o entrata nel porto, che verrà emezza dalla “Diadema” quando con la sua bella prua, punterà verso il largo, tra le onde spumeggianti per le battute di pesca, attività un tempo prevalente e redditizia della nostra città.

Antonio Castriotta