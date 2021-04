Manfredonia. Realizzazione Diadema, Raffaele Salvemini: “Doverose alcune precisazioni”

Riceviamo e pubblichiamo

Spettabile redazione di “ Stato Quotidiano” leggiamo con non poca amarezza l’articolo pubblicato dalla vostra testata intitolato “ Manfredonia. Varo ML65 “ Diadema”, barca realizzata dal cantiere 2Emme Marine”, pubblicato dopo la notizia del varo del NOSTRO peschereccio. Mai avremmo immaginato di dover tornare su una vicenda che ha provocato e provoca ancora oggi sofferenza alla nostra famiglia.

Abbiamo appreso con grande soddisfazione il fatto che “ Stato Quotidiano” e la parte onesta di questa città abbiano voluto apprezzare il nostro sforzo per migliorare le cose; il nostro impegno a fare, invece che stare a guardare. Ma visto che, nostro malgrado, ancora una volta ci vediamo tirati in ballo è opportuno fare qualche precisazione al mero fine di evitare equivoci: La 2Emme Marine, nonostante il suo impegno a realizzare un peschereccio completo di ogni attrezzatura e dotazione e nonostante avessimo corrisposto l’intero prezzo concordato, ha realizzato la gran parte della sola struttura in materiale sintetico.

Non dell’intero peschereccio. Siamo venuti in possesso dell’opera della “ 2Emme Marine” grazie ad un sequestro giudiziario accordatoci dal Tribunale di Foggia. L’imbarcazione era priva di ogni e qualsiasi impianto utile, attrezzatura, dotazione ed allestimento.

Nonostante avessimo già pagato quanto concordato per l’intera imbarcazione, abbiamo dovuto corrispondere personalmente il saldo per l’acquisto del motore posizionato a bordo, pari ad oltre un terzo dell’intero valore. Il saldo per l’acquisto del verricello per un importo pari ai 2/3 dell’intero valore. L’elica per un importo pari ad ½ del valore complessivo. L’impianto di refrigerazione per un importo pari ad ½ del valore complessivo.

Il prezzo per l’impianto elettrico, idraulico e per quello del motore, per l’installazione

della timoneria, per le dotazioni di bordo, per l’archetto, per la ferramenta, per la falegnameria, per gli allestimenti interni oltre che le spese contratte e non pagate all’ente di classifica ecc. ecc. Lavori che sono stati realizzati, in buona parte dalla “Soc Coop Rucher Alfredo” e personalmente da noi, sotto la direzione dello Studio Tecnico Moroso e Starita di Napoli.

Questo solo per menzionare alcuni degli sforzi mentali, fisici ed economici che stiamo sopportando. Per far fronte a questi ultimi siamo stati costretti a contrarre un ulteriore mutuo impegnando tutte le proprietà della nostra famiglia.

Lo facciamo perché siamo stati abituati a lavorare, a produrre, a realizzare i nostri sogni con la forza delle nostre braccia, nella speranza che il Signore ci dia la salute per onorare i nostri debiti. Con il varo nel NOSTRO peschereccio credevamo di aver chiuso una pagina difficile della nostra storia familiare. Vorremmo che ciò avvenisse con la pubblicazione di questa precisazione, nella speranza che anche altri vogliano astenersi da sterili polemiche.

Raffaele Salvemini, Coop “Quattro Fratelli” di Manfredonia