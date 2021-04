Ottavia: I giovani foggiani vogliono un “atelier” per coltivare le proprie idee

“La città di Bari e Il distretto produttivo Puglia Creativa hanno promosso un avviso per la selezione di idee creative per il quartiere “Libertà” da inserire in un percorso di incubazione che offrirà a queste imprese/start-up formazione e tutoring per sviluppare i progetti virtuosi a vantaggio della città”. Il gruppo giovanile Ottavia avanza una proposta alle istituzioni foggiane e regionali al fine di attivare iniziative e programmi simili anche nella città di Foggia.

Commentano così: “Quotidianamente osserviamo da spettatori inerti la vivace attività socio-culturale e i continui stimoli che i nostri coetanei di altre città godono. A dispetto di quel che si dica, la nostra Foggia pullula di giovani menti innamorate – nonostante tutto – della propria città, e disposte a mettere le proprie professionalità, competenze e conoscenze al servizio di una città martoriata dal degrado e dalla desolazione. E noi, che consumiamo le suole su queste strade dissestate (in zona rossa un po’ meno, ma siamo fiduciosi), incrociamo quotidianamente sguardi affamati di riscatto per questa terra. Potremmo guardare alla pandemia, che ha riportato a casa tantissimi giovani che sia per necessità o per l’opportunità del “south working”, come ad una grande occasione per offrire alle giovani generazioni uno stimolo a rimanere e costruire qui”.

“Siamo stanchi di sentire che le uniche prospettive di lavoro alle quali un giovane possa ambire a Foggia sono le assunzioni al Comune o i nuovi cantieri per l’orbitale: con il dovuto rispetto per queste occupazioni, non basta. Bisogna creare delle prospettive, stimolare nuove forme di occupazione, la creazione di aziende e start-up sul territorio, proporre formazione e incoraggiare ad investire. Stiamo stanchi di essere costretti a fuggire altrove per garantirci un futuro all’altezza dei nostri sogni e della nostra formazione. Le idee non mancano, la voglia di metterle in pratica anche, allora ci chiediamo: cosa manca a questa città per risvegliarsi?”

“La cappa mafiosa che la assedia è senza dubbio il primo freno per lo sviluppo economico della città, ma forse bisogna anche tentare di mettere in campo politiche economiche, culturali e sociali virtuose: talvolta non sempre sono necessari soldi dalle casse del Comune, ma la lungimiranza di programmare, sensibilità di cogliere gli stimoli, come ad esempio quello citato in apertura”.

“Talvolta basta poco per restituirci la fiducia, e siccome la rassegnazione è un sentimento che non ci appartiene, vogliamo lanciare questa proposta alle istituzioni comunali e regionali: anche i giovani foggiani vogliono un “atelier” per coltivare le proprie idee, e magari anche una speranza per il futuro.”