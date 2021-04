Polvere decolorante per capelli: cos’è e come si utilizza

Quando si decide di cambiare colore ai propri capelli ci sono diverse strade da percorrere. L’importante è farlo utilizzando sempre i migliori prodotti come quelli del marchio Wella Professionals, un marchio storico fondato nel 1924 da Franz Stroher che insieme al fratello dà vita ad un marchio incentrato principalmente su prodotti per l’ondulazione permanente dei capelli.

Prodotti e apparecchiature crebbero e si evolsero rapidamente espandendosi nello scenario europeo fino ad approdare in America. Sono anni difficili e il secondo conflitto mondiale mette a dura prova la tenacia dei fratelli Ströher che si videro sequestrare stabilimento e brevetti dallo stato.

Ricominciando da zero, tuttavia, l’ascesa di Wella divenne inarrestabile e l’invenzione di Koleston, il primo colorante in crema, ne decretò il successo con una testimonial d’eccezione: Liz Taylor.

La polvere decolorante

Uno dei prodotti più utilizzati per schiarire il colore dei propri capelli è la polvere decolorante. Si tratta di una sostanza che permette di schiarire il colore naturale dei capelli agendo sulla struttura della melanina.

La decolorazione dal punto di vista chimico non è altro che l’ossidazione distruttiva della melanina ovvero di quella sostanza presente nel nostro organismo e che dona colore ai capelli. La decolorazione priva la chioma del suo colore naturale modificandone la struttura e consente di schiarire i capelli di diversi toni in base al colore di partenza e al risultato che si vuole ottenere.

Grazie alla polvere decolorante Wella Blondor, ad esempio, è possibile ottenere una tonalità di biondo perfetta. La polvere si può usare su capelli naturali e tinti ed è un complemento ideale per tutte le tecniche schiarenti. Grazie alla speciale tecnologia Tri-Lightening, previene anche gli spiacevoli pigmenti gialli o arancioni.

Come funziona

La polvere decolorante funziona grazie al principio attivo ossidante che può essere delicato oppure molto forte. Quando la polvere viene sciolta nel liquido attivatore o nell’acqua, l’ossidante inizia a liberare le molecole di ossigeno che distruggono il pigmento colorante nella struttura del capello. Allo stesso tempo viene smosso lo strato superficiale di cheratina e si formano gli spazi vuoti dove prima c’era il pigmento. Il capello diventa più poroso e fragile e perde il suo look lucido se le squame non ritornano al loro posto. A differenza delle solite tinte per capelli, le polveri decoloranti moderne non contengono l’ammoniaca ed i suoi derivati. Perciò esse non hanno questo tipico brutto odore ed allo stesso tempo causano meno danni ai capelli. Certamente, se vengono applicate correttamente.

Alcuni agenti includono una formula super attiva, quindi richiedono una percentuale più alta dell’ossidante e distruggono il pigmento (insieme ai capelli) molto più velocemente. Questi prodotti sono pensati per la decolorazione rapida e sono adatti per uso solamente professionale.

Per utilizzare nel migliore dei modi Wella Blondor il consiglio è di miscelare la polvere schiarente con l’attivatore Koleston Perfect Crème (6%, 9% o 12%) o con l’emulsione attivante Colour Touch (1,9% o 4%) con un rapporto da 1:1,5 a 1:2. In caso di contatto con il cuoio capelluto, utilizzare al massimo l’attivatore 6%. (nota stampa).