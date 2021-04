POTITO SALATTO RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI AIOP PUGLIA (lancio 2: dichiarazioni) – Il dott. Potito Salatto è stato riconfermato Presidente dell’Aiop (Associazione Italiana Ospedalita’ Privata) Puglia. L’assemblea regionale dei soci lo ha rieletto all’unanimità questo pomeriggio al termine di una riunione presso il Nicolaus Hotel di Bari.

“Ripartiamo – ha detto Salatto al termine dell’incontro – dai punti fermi di fine mandato: abbiamo ottenuto buoni successi, ma c’è ancora tanto da fare. Gli organi istituzionali chiedono molto, giustamente ci chiedono molto”.

“In verità, tutto ciò che la Regione Puglia ha richiesto al privato è stato realizzato. E’ il caso, però, di ricordare che da quindici anni le nostre tariffe, i nostri tetti non vengono aggiornati. Un problema che si ripropone oggi, in questa delicata situazione di pandemia, in cui il nostro personale ha profuso il massimo impegno, in taluni casi pagando anche con la vita. Il nostro apporto c’è stato sempre: prima del Covid e maggiormente durante il Covid, sia in termini di vaccinazioni, sia in termini di posti letto per le emergenze”.