Progetto SOS: prototipo di pronto intervento rapido con le capacità di un piccolo ospedale

Il SOS(Smart operating shelter) consiste nella progettazione di una unità operatoria mobile, costituita da moduli costruiti con materiali ecosostenibili e riconfigurabili.

I servizi sono finalizzati al supporto alla diagnosi clinica e alla chirurgia guidata.

Questa unità operatoria mobile, nella cui progettazione è stato fondamentale l’intervento del Politecnico di Bari con il gruppo scientifico di Bioingegneria coordinato dal prof. Vitoantonio Bevilacqua , offre un presidio fruibile in breve tempo, sia in scenari emergenziali sia in luoghi lontani dagli ospedali o comunque difficilmente raggiungibili.

Il SOS può diventare un’alternativa rapida e tempestiva nel caso di terremoti, frane, grossi incidenti, flussi migratori e può essere sia di supporto agli ospedali nel caso in cui questi si saturino, come durante la pandemia di Covid-19.

Al progetto SOS hanno partecipato otto partners pubblici e privati: R.I. Group Spa, (Trepuzzi),il già citato Politecnico di Bari, ENEA CR Brindisi, consorzio CETMA (Brindisi), Protom Group spa (Bari e Napoli), Ena Consulting srl (Bari), Me.Spo s.n.c. (Castellana Grotte), Kinema srl (Modugno).

Il prototipo è stato realizzato a Trepuzzi.

Le attività del progetto, che sono iniziate nel 2018 e si sono concluse quest’anno, sono state cofinanziate dalla Regione Puglia attraverso il Bando Innonetwork da 1.5 milioni di euro.

A cura di Lorenza Guerra, Foggia 14 aprile 2021