Slot machine, perché sono sempre le più amate dai giocatori

Le slot machine sono tra i giochi più amati da chi frequenta i casinò online, e oggi gli appassionati di slot possono trovare tre nuove proposte di Pragmatic Play. Si tratta di Juicy Fruits, Fishin’ Reels e Joker King. Se non le hai ancora provate sappi che le trovi su questi siti di casino online, ma già in questo articolo potrai scoprire le novità delle proposte Pragmatic.

Nuove slot Pragmatic Play, Juicy Fruits

La prima tra le nuove slot proposte da Pragmatic è Juicy Fruits.

Questa slot è caratterizzata dalla presenza di una serie di funzioni Bonus molto interessanti, oltre che di un tema vibrante che sicuramente potrà consacrare la slot tra i classici da non perdere.

I simboli principali che troverai in questa slot sono costituti ovviamente dai frutti: dalle ciliegie, ai limoni, fino alle albicocche, le fragole e i kiwi, solo per citarne alcuni. Ai frutti si aggiungono simboli più classici come il Lucky 7 grazie al quale potrai ricevere fino a 24 volte il valore della puntata, nel caso in cui il simbolo si trovi almeno cinque volte lungo la linea di pagamento.

Infine, non mancano neppure i simboli come Scatter e Wild.

Nella slot Juicy Fruits potrai attivare delle partite gratis: per farlo dovrai trovare sullo schermo tre o più simboli che raffigurino i diamanti. Se sarai fortunato, quindi, potrai dare inizio a sei Free Spins con un simbolo Wild vagante.

Nuove slot Pragmatic Play, Joker King

Oltre alla slot appena indicata, Pragmatic Play ha lanciato Joker King nella quale il protagonista sarà proprio il Joker.

Una grande attrattiva è costituita dalle vincite alle quali potrai puntare: infatti, avrai la possibilità di raggiungere premi fino a 5000 volte la puntata iniziale.

I simboli presenti in questa nuova slot sono sicuramente Il Wild e lo Scatter che dominano la scena. Le loro funzioni sono molteplici, e tra queste si trova il moltiplicatore casuale che può arrivare al valore massimo di 25x.

Potrai attivare dei Giri gratis sulle slot machine online di questa tipologia nel momento in cui troverai almeno tre simboli Scatter sul tuo schermo.

Potrai anche goderti lo Show di Free Spins con i simboli Wild ma anche con i simboli Scatter.

Nuove Slot Pragmatic Play, Fishin’ Reels

Infine, se ti piacciono le ambientazioni legate al mare, non potrai perdere la nuova Fishin’ Reels di Pragmatic Play, una videoslot 3×5 che ti farà vivere l’ebbrezza della pesca durante il tuo gioco.

I simboli presenti, come potrai immaginare, sono quelli legati al mare: pesci, rane, granchi e stelle marine. La vincita massima alla quale si potrà puntare con questa slot sarà di 1200 volte la prima puntata.

Potrai accedere alla funzione speciale delle sostituzioni Wild, ma avrai anche la possibilità di vincere giri gratis.

Per ottenere i giri gratis dovrai arrivare alla figura del pesce spada d’oro. Con almeno tre simboli di questo tipo avrai la possibilità di giocare a 10 free spin, che aumenteranno nel caso in cui dovessi trovare più simboli. (nota stampa)