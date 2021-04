Sospeso vaccino Johnson&Johnson: nel Foggiano erano attese 1800 dosi

Foggia, 14/04/2021 – (repubblica) Non arriverà il 16 aprile come previsto. Anche la consegna delle prime 12mila 50 dosi del vaccino Johnson&Johnson dirette in Puglia è destinata a slittare dopo che le autorità sanitarie americane hanno chiesto di sospendere in via precauzionale l’uso del siero a seguito di sei casi di trombosi registrati negli Stati Uniti.

I casi riguardano sei donne fra i 18 e i 48 anni, che sono rimaste vittime di trombosi (una è morta e un’altra è in gravi condizioni). Per questo l’azienda Usa ha deciso di ritardare la distribuzione dell’antidoto in Europa. E dunque anche in Puglia, naturalmente.

Appena 12mila 50, delle quali, secondo il piano della Regione, la fetta più grande (3mila 650 dosi) sarebbero andate all’ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari, altre 2mila 650 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, 1.800 sia al Policlinico Riuniti di Foggia sia all’ospedale Moscati di Taranto, altre 1.200 al Dimiccoli di Barletta e 950 al Perrino di Brindisi. (repubblica)