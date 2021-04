Vaccini anti Covid, i numeri di Lopalco: “Siamo sulle 25 mila dosi giornaliere complessive”

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). “Abbiamo dovuto rivedere programmi e strategie all’ultimo minuto. Con la cabina di regia abbiamo fatto riunioni anche a mezzanotte per garantire la massima efficienza ed è possibile che in questa corsa la comunicazione, soprattutto quella ai cittadini, non abbia seguito il passo dell’impegno.

Astrazeneca avrebbe dovuto accelerare le vaccinazioni ma il fermo dell’Ema e tutta la comunicazione sugli effetti collaterali ha creato un collo di bottiglia e quando la situazione si è sbloccata le prenotazioni erano dimezzate. Ecco perché è importante che tutta l’Istituzione oggi sia compatta.

Non possiamo permetterci di buttare acqua sulla barca, piuttosto, dobbiamo provare a remare tutti nella stessa direzione, ciascuno nel proprio ruolo”.

E’ quanto ha detto in una nota stampa l’assessore pugliese Lopalco.

“Per questo l’assessore ha ringraziato i sindaci pugliesi che, in totale autonomia, si sono subito adoperati per allestire hub vaccinali sicuri ed efficienti”.

“Una partecipazione bipartisan, senza colore politico, eravamo tutti in campo per garantire ai nostri cittadini la migliore assistenza possibile e perché siamo convinti che più vacciniamo più la gente si convincerà che il vaccino non fa male ma salva la vita”.

Infine, le rassicurazioni sull’evoluzione del piano vaccinale negli ultimi giorni: “Adesso la macchina organizzativa procede spedita, seppure con tutte le difficoltà, perché i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) che arrivano sono ancora pochi: di Pfizer, per esempio, 100mila a settimana e la metà per questa settimana è già impegnata per le seconde dosi. Ad oggi abbiamo una copertura degli ulrtra80enni che è pari al 76% e siamo sulle 25 mila dosi giornaliere complessive. È di 20.777 dosi il target fissato dal commissario Figliuolo, noi adesso stiamo riuscendo a farne di più perché abbiamo ancora quel tesoretto di Astrazeneca, che comunque ci assicura un flusso continuo di vaccinazioni”.

ASL Foggia.

In provincia di Foggia, da questa mattina sino alle ore 13,30, sono state somministrate nei Punti Vaccinali di Popolazione, circa 1.800 dosi. Le operazioni sono ancora in corso. La giornata di ieri si è conclusa con 3.868 somministrazioni complessive. Oltre ai Punti Vaccinali di Popolazione, oggi sono in corso sedute straordinarie direttamente in loco nei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Bovino, Carapelle. Presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono stati vaccinati oggi 24 pazienti oncologici. Ad oggi sono state somministrate in tutto 139.176 dosi di vaccino di cui 95.187 prime dosi e 43.989 seconde dosi. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose sono in tutto 31.735, di questi hanno fatto anche la seconda somministrazione 22.955. Le persone di età compresa tra 70 e 79 anni che hanno ricevuto la prima dose sono 10.159. Hanno ricevuto la prima dose anche 7.773 persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave e 4.439 caregivers.

Ospedali Riuniti di Foggia. Da lunedì 12 aprile sono state vaccinate 770 persone: 240 con condizioni di estrema vulnerabilità, 140 conviventi di pazienti ad alto rischio, 250 adulti di 60 anni di età e più. Dall’avvio della campagna di immunizzazione ad oggi, il 25% dei pazienti con patologie rare in cura presso il Policlinico Riuniti ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Continua presso il Poliambulatorio vaccinale dell’UOC Igiene del Plesso D’Avanzo in viale degli Aviatori l’offerta del vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato AstraZeneca) a tutti i nati tra il 1942 e il 1961, anche se non hanno confermato l’adesione alla vaccinazione prenotata in precedenza, sino ad esaurimento delle dosi disponibili.