Foggia. Vecchi pc risistemati per famiglie in difficoltà, li consegna TrashChallenge

TrashChallenge, organizzazione che si occupa di ambiente, differenziata, recupero e riutilizzo dei rifiuti ha lanciato l’iniziativa “Te lo regalo se vieni a prenderlo”, che riguarda il trovare una casa a quegli oggetti di cui i proprietari vogliono disfarsi e che invece potrebbero essere utili a persone che ne hanno bisogno. È nato da un paio di anni e conta ormai 9000 membri”.

Lo spiega Marco Manzo, dell’organizzazione ambientalista, in un articolo scritto dal laboratorio giornalistico “Centro diurno il dono”, parlando anche delle prime consegne. E’ vero che in comodato d’uso sono stati dati dei pc alle famiglie, “ma non tutti i casi sono stati risolti”. La pandemia ha moltiplicato le difficoltà di alcune famiglie:

“In questi tempi difficili avere un Pc è essenziale, soprattutto per chi deve frequentare la scuola, i corsi online. Molti se ne disfano, perché in disuso o vecchi, altri però non possono permettersi di acquistarli”.

È per questo che abbiamo deciso di donare, insieme alla preziosissima collaborazione di Mirko che li assemblerà e sistemerà, i PC (che qualcuno ha gentilmente ceduto o vuole cedere, tramite il gruppo), a chi ne ha reale bisogno”. “Ne sono arrivati di diversi tipi- continua Manzo – fissi, portatili e alcuni un po’ datati che avevano bisogno di una sistemata”. Sono stati consegnati non solo a bambini e ragazzi ma anche a qualche giovane universitario.