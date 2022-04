ASE Manfredonia, Rossi: “Precisazioni su possibili riduzioni della TARI”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/04/2022 – “A integrazione di quanto riportato nei giorni scorsi dagli organi di stampa locale l’amministratore unico di ASE Raphael Rossi dichiara che “Il bilancio di ASE redatto e poi approvato da questo amministratore il 29 marso scorso sarà sottoposto alla deliberazione della assemblea dei soci il 2 di maggio prossimo.

In merito a possibili riduzioni della TARI citate in alcuni articoli, occorre precisare che il tributo è composto da almeno tre voci: quella relativa ai costi del servizio erogato da ASE, pari a circa 7 milioni di euro, quella relativa agli smaltimenti presso gli impianti, spesso lontani e poi la quota comunale che integra i crediti inesigibili, cioè la quota della TARI che non si riesce a riscuotere per insolvenza.

Si rileva che nella voce smaltimenti, del valore di circa 3,2 milioni di euro, vi è anche una quota positiva data dalla vendita delle frazioni riciclabili che nel 2021: ossia, la piu’ alta nella storia di Manfredonia, vale 768 mila euro. Inoltre nonostante gli evidenti aumenti nei costi a livello nazionale, dall’energia, ai carburanti, passando per i noleggi e trasporti fino al rinnovo del CCNL, si è programmato di mantenere per il 2022 il fabbisogno aziendale per il servizio costante con il 2020 e 2021.”

In condivisione con il Sindaco Gianni Rotice, per i principi di legalità e trasparenza amministrativa, il bilancio di Ase, quando approvato dai soci, sarà integralmente reso disponibile alla Comunità servita”.

L’A.U. Raphael Rossi.