Barletta: video con botte all’amica, i genitori: “Siamo mortificati”

BARLETTA, 14/04/2022 -“Siamo mortificati per quanto è successo”. Sono le parole di una lettera aperta, inviata agli organi di informazione, che ha come mittenti i genitori della ragazzina immortalata mentre picchiava una sua coetanea.

Parole affidate al legale di fiducia, così da «mantenere riservata la loro identità per proteggere i minori coinvolti dal linciaggio mediatico già in itinere». «Comprendiamo il disagio della cittadinanza intera determinata dalla visione di quelle immagini che hanno destabilizzato anche noi. È innegabile che l’accaduto, sovrapponendosi ai recenti episodi di violenza, stia contribuendo ad alimentare, nostro malgrado, una pessima immagine della nostra amata città, speriamo, pertanto, che la cittadinanza intenderà accettare le nostre più sentite scuse.

Tuttavia, in qualità di genitori, avvertiamo l’esigenza di proteggere tutti i minori coinvolti, scongiurando il rischio che, quanto accaduto, possa marchiare in modo indelebile le adolescenti. Per tale ragione, ben sapendo di non poterci riuscire da soli, rivolgiamo un appello, all’intera comunità e agli di organi di stampa, affinché si eviti la diffusione del video in questione e ci si astenga dal continuare ad ingiuriare nostra figlia e tutte le adolescenti coinvolte in questa spiacevole vicenda» scrivono nella missiva.

Michele Mininni.