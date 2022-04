Indetti Comizi elettorali a Rignano e provincia, Prefettura sbaglia numero abitanti

FOGGIA, 14/04/2022 – (rignanonews) Sono stati indetti i comizi elettorali a Rignano Garganico e nella provincia di Foggia. Si voterà il 12 giugno 2022 in 12 comuni.

La Prefettura però sbaglia il numero degli abitanti per ciascuna realtà cittadina, facendo riferimento a dati del 2011, ovvero di 11 anni fa. In realtà ciascun paese o città è scesa mediamente negli ultimi due lustri del 15-20%. Ad esempio Rignano può contare su poco meno di 1900 abitanti e non sui 2200 indicati nel documento prefettizio.

Fatto sta, come dicevamo, si voterà in ben 12 realtà comunali:

Carpino; Castelluccio dei Sauri; Chieuti; Ischitella; Isole Tremiti; Monte Sant’Angelo; Motta Montecorvino; Orsara di Puglia; Rignano Garganico; Rodi Garganico; Roseto Valfortore; Stornara.

Si tratta di 6 comuni del Gargano, 5 del Subappennino Dauno e uno dell’Alto Tavoliere. In quasi tutti si scenderà in campo con liste civiche. (rignanonews)

Ecco il documento della Prefettura:

DECRETO_INDIZIONE_COMIZI_ELETTORALI._12_06_2022