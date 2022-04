La Fraternità irrompe tra scenari di guerra

Lina Ciampi

Domenica 3 aprile, dona speranza l’Associazione Mondo Nuovo di Manfredonia che consegna a otto realtà

il Premio Chiara Lubich Manfredonia città per la Fratellanza Universale.

Dal titolo “Fratelli tutti: Utopia? Si è svolta nella mattinata della prima domenica di aprile, presso la Sala

Congressi del Centro Internazionale “Mariapoli “di Castelgandolfo, la cerimonia di premiazione del “Premio

Chiara Lubich Manfredonia città per la fratellanza universale”, patrocinata dall’Associazione Città per la

fraternità e da altri enti che fanno della fraternità un punto fondante.

L’Associazione Mondo Nuovo, nasce nel 1987 ed è impegnata in attività intente a dare risposte a livello

locale e internazionale sensibilizzando ai temi della fraternità. Dal 2009 ha dato vita al “Premio Chiara

Lubich Manfredonia città per la fratellanza universale”, evidenziando l’impegno di una città a far propria

questa grande sfida, oggi quanto mai necessaria e imprescindibile.

Avviata in forma ibrida, la premiazione ha visto la presenza di 300 persone ed altre 80 in Zoom, tra questi

alcuni dei premiati in collegamento dalla Palestina, India, Africa, Brasile. Una targa con menzione, il segno

della designazione in cui il comune denominatore è l’impegno a vivere quanto espresso da Papa Francesco

nell’enciclica Fratelli tutti.

A dare il via, l’intervento di Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari, nativa di Haifa, con

un passaporto che racconta la complessa storia geopolitica del Paese di cui è originaria: araba, di origine

palestinese, israeliana, cristiana-cattolica. Ha trascorso buona parte della sua vita a contatto con il popolo

palestinese e israeliano, testimone del dialogo tra i due popoli a dispetto delle difficoltà che sembrano

prevalere. Mai persona più adatta per un momento che pone al centro la fraternità. “Scorrendo l’elenco dei

premiati e il titolo dell’evento: Fratelli tutti: Utopia? Mi viene subito da rispondere: No, non è utopia” ha

detto, motivando le fondate ragioni di speranza che ognuna di quelle realtà rappresentano.

Otto infatti le realtà degne di menzione per le azioni a favore di singoli e collettività. A presentare di volta in

volta Associazioni e Azioni, Emmanuela Troiano, presidente dell’Associazione Mondo Nuovo, alternandosi

con Stefano Pieri, collaboratore dell’associazione pugliese. Un’equa distribuzione non voluta, ha visto la

premiazione di quattro in presenza e quattro in video conferenza.

È stato padre Ibrahim Faltas, Discreto della Custodia di Terra Santa e Responsabile di tutte le scuole di Terra

Santa, a porgere per primo il suo ringraziamento per il riconoscimento che l’Associazione di Manfredonia gli

ha conferito per l’impegno all’accoglienza e all’aiuto ai bambini poveri di Betlemme senza alcuna

distinzione nazionalità o religione, così per i ragazzi disabili e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Sempre da Betlemme, le Suore Apostole di Gesù Crocifisso per il loro impegno verso i bambini indigenti. In

Africa, in Costa d’Avorio, è la Cittadella Victoria del Movimento dei Focolari ad assegnarsi la menzione per

l’accoglienza dei disagiati, il loro inserimento nel lavoro e per la testimonianza di coraggio durante la guerra

civile. A Mumbai, in India ai ”Giovani per un Mondo Unito” per l’aiuto alle famiglie povere di Mumbai nel

periodo di pandemia che ne ha accresciuto l’indigenza. Dal Brasile, gemellati con Lamezia Terme, p. Hans

Stapel e Nelson Giovanelli, della Famiglia della Speranza, interagiscono con Fernando Muraca, regista

italiano di origine calabrese. A loro la menzione per l’accoglienza ai più poveri, agli emarginati e per il loro

inserimento nel lavoro con cui hanno avviato l’apertura di una casa per il recupero delle dipendenze nella

città calabrese.

Tra i premiati in presenza, l’Associazione Sempre persona, con l’ideatore Alfonso De Nicola, dedita ai

carcerati e alle loro famiglie, seguendo i detenuti anche dopo l’esperienza di detenzione per l’inclusione

lavorativo. Ex detenuti, divenuti volontari, e volontari si sono susseguiti sul palco. Una pagina di profonda

umanità che dona dignità significando ottimamente la denominazione: sempre persona! Da Pomigliano d’Arco arriva la vitalità della parrocchia San Felice con il loro parroco don Peppino Gambardella.

Notevole

l’impegno per gli immigrati e per la loro integrazione che coinvolge tutti. Bello e controcorrente alle notizie

che la cronaca ci ha abituato a conoscere, l’esperienza a San Severo dell’Associazione Africana “Casa

Sankara – Ghetto – Out” narra la storia coraggiosa di contrasto al caporalato grazie all’incontro tra

istituzioni e immigrati con l’esperienza unica di cooperazione e di inserimento sociale con la produzione di

una linea di pomodori pelati con un’’etichetta significativa: “R’accolto, la Terra della Libertà”.

Non è mancato il saluto degli amici di sempre, come quello di Vera Baboun, già sindaca di Betlemme,

rinnovando all’Associazione Mondo Nuovo il suo sostegno e stima.

Con un’altra guerra in un continente che sembrava aver abbandonato ormai la guerra e che ci ha sorpreso e

che ci lascia sgomenti, oggi, 3 aprile, con la dodicesima edizione dell’Associazione Mondo Nuovo, si può

affermare che possiamo ancora sperare, che il Bene, la Fraternità possono avere l’ultima parola, è quanto

auguriamo al mondo in questo momento di incertezze.