Manfredonia, la “statua del Pescatore”: la “gemella” a Torre a Mare

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/04/2022 – (barindeta) Fu donata alla popolazione pelosina un secolo fa e dopo essere stata criticata da donne e preti, fu fusa per esigenze belliche.

Poi, a distanza di sessant’anni, è stata nuovamente riscolpita e reinstallata (e nel frattempo pure vandalizzata), ma ancora oggi continua a non incontrare il favore dei residenti. È lo sfortunato destino spettato alla “statua del Pescatore”, simbolo di Torre a Mare ed emblema del legame tra il rione barese e i suoi abitanti.

Fontana di Manfredonia. Fonte: noisiamoilfuturo

Tuttavia il suo “vigore” non incontrò il gusto dei cittadini. «Quell’uomo nudo fu considerato “osceno” per i canoni dell’epoca – ci riferisce l’80enne Nicola, residente di Torre a Mare -. Pare che il parroco fece adddirittura eliminare dalla statua i genitali, così che le ragazze innocenti non venissero attratte da quella visione “lussuriosa”».

In effetti esistono due “gemelle” della fontana, forgiate dallo stesso Tommaso Piscitelli: la prima si trova a Santa Flavia, in provincia di Palermo, mentre la seconda è ubicata a Manfredonia, in piazza Marconi. «Le altre statue potrebbero essere state realizzate successivamente a partire dallo stesso calco – riprende Montedoro – e questo ne spiegherebbe l’estrema somiglianza. Tuttavia, la tesi per cui quella barese sarebbe stata trasferita a Manfredonia o in Sicilia resta plausibile». (barinedita)