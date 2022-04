Paolo Dell’Erba e Potenza in Fi, conferenza stampa a Roma per l’annuncio

Statoquotidiano.it, 14 aprile 2022. Conferenza stampa a Roma, nella sede di Fi, alla presenza di Antonio Tajani, Francesco Paolo Sisto e Mauro D’attis. Motivo dell’incontro, dare il benvenuto nel partito al consigliere regionale Paolo Dell’Erba, al sindaco di Apricena Antonio Potenza e al vicepresidente della Provincia Giuseppe Mangiacotti (non presente nella sede romana). È un ritorno alle origini per Potenza “dopo una breve parentesi della Lega”, dice lui stesso e la prima volta per Dell’Erba, che è stato sempre espressione di partiti moderati tranne quello azzurro. In consiglio regionale passerà dal Gruppo misto fra i banchi che furono anche di Lacatena, nello stesso giorno in cui l’ex capogruppo ha comunicato la sua adesione a “Con” di Emiliano.

“Abbiamo bisogno di più linfa, di più struttura nell’otica di guardare a obiettivi di più ampio respiro”, spiega Potenza. Con Mangiacotti, già sindaco di S. Giovanni Rotondo, alle ultime provinciali avevano costituito il movimento civico “Capitanata al centro”. “L’unione del gruppo storico di Fi con il nostro gruppo può insidiare il primato, a livello provinciale, dei più forti, come il Pd”, aggiunge Potenza.

“Era giunto il momento di caratterizzarci in un partito nazionale perché quando si fa politica c’è voglia di crescere e con il nostro apporto Fi diventerà il primo partito della Puglia”, ha detto Paolo Dell’Erba.