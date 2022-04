“UNA SORPRESA SPECIALE” è il titolo del nuovo video di FARE ARTE per gli auguri di Pasqua.

L’ idea nasce dalla situazione particolare che tutti noi stiamo vivendo per via della guerra in Ucraina.

Il video è stato scritto e diretto da: Vincenzo Moccia con la partecipazione di: Mattia Gelsomino, Miriana Di Tullo, Tonino Bitondi, Luca Della Torre, Pasquina Gelsomino e Vincenzo Moccia.

Buona visione e Buona Pasqua.