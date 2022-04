Zeman, ritratto della leggenda

C’è un momento in cui tutto inizia e prende forma. É l’estate del 1986. A Città del Messico l’Argentina diventa leggenda per la seconda volta in otto anni e alza di nuovo la Coppa del Mondo all’Atzeca. Il calcio è sudamericano, carioca e oriundo. Ma quell’anno Casillo sceglie una bandiera dell’est per il suo club in C. C come la Cecoslovacchia, ancora unita per pochi anni prima della scissione del ‘92.

Il Foggia sceglie Zdenek Zeman, consapevole dei suoi pregi e totalmente inconsapevole di tutto il resto. Perchè il Foggia sta creando il mito. La leggenda che durerà per decenni e ancora merita di essere raccontata. É la leggenda del Foggia che si miscela con il tecnico boemo. É la leggenda del tecnico boemo che si unisce al popolo di Foggia. Nomi, neologismi, espressioni e dichiarazioni che riempiranno gli almanacchi.

Foggia memorabilia: ‘86, ‘89-94, 2010

Il Foggia dei miracoli, Zemanlandia , il 4-3-3, il miglior attacco di B, il trio delle meraviglie Signori-Baiano-Rambaudi. Non si fugge da Foggia, ma si arriva per vedere il calcio dei rossoneri, cellula del sud che vive il momento più alto dei suoi 102 anni di storia.

É il Foggia ‘86-87 firmato Zeman, firmato N2 e Banca Pescopagano sul petto. Non è ancora il tempo delle sponsorizzazioni milionarie moderne fatte di gaming, gambling o betting sportivo stile Codere giochi online. O ancora di bitcoin, fan token e partnership con il sud est asiatico.

E poi c’è il suo Foggia sfrontato, quello ‘90-94: un capitolo della storia calcistica d’Italia. É la leggenda che non porta successi ma forse proprio per questo rimane tale. Il miglior piazzamento dei satanelli è il 9° posto nel ‘92 e nel ‘94. Ma tutto il resto è storia da raccontare ancora, 36 anni dopo la prima volta. Indimenticabile. Fra gli indimenticabili ci sono Kolyvanov, Stroppa, Di Biagio. E Francesco Mancini: dieci anni senza di lui.

É il 1994 quando il boemo lascia per la prima volta il club rossonero. Ma dopo 24 anni Zdenek torna a Fovea e si ritrova tra le mani altri due nomi che hanno fatto la storia in Serie A e non solo. Uno è Lorenzo Insigne, l’altro è Marco Sau, insieme in attacco nella squadra della capitanata che in puro stile zemaniano si distingue per la peggior difesa.

Proprio come il primo Foggia degli ‘80, quello della prima decade dei 2000, attacca e diverte, segna e strabilia ma incassa senza remore. Perchè è questa l’essenza del calcio di Zeman. Il 7 aprile 2008, alla trasmissione televisiva V-ictory, il boemo disse: “ Io penso che non basta vincere 1 a 0 per essere felici e contenti se non si è dato niente alla gente. Penso che la gente debba tornare a casa contenta. Che ha visto qualcosa, e si è divertita”. Il calcio di ZZ è tutto lì.

2021. Ritorno al futuro di Zdenek

In scienza viene definito riflesso Pavloviano e indica la relazione tra un impulso esterno ed una reazione. Ne parla provocatoriamente Alec Cordoncini in occasione del ritorno di Zeman a Foggia nell’estate 2021 dopo 36 anni dalla prima volta.

L’ingaggio di Zeman è l’impulso esterno. La reazione, quella del popolo rossonero, è l’entusiasmo. Perchè in fondo, quello che resta di Zeman, è la fascinazione allo stato puro. Il ricordo, tanto sbiadito quanto indelebile, delle prime stagioni entusiasmanti alla fine degli ‘80.

Perchè la nostra, sembra un’epoca in cui la memorabilia, il ritorno al passato, il desiderio delle origini, rappresentano l’approdo sicuro nel tempo dell’incertezza. E quindi Zdenek rassicura, conforta, ricorda l’arcadia del calcio felice a Foggia. Con il quarto ritorno in terra dauna, e il 3-0 sulla Paganese del 7 novembre 2021, Zdenek ha festeggiato anche le mille panchine alla guida delle squadre italiane.

Ma il boemo è anche un totem, un amuleto. Fa parte di una sacralità intoccabile della memoria collettiva. Per molti è confortevole rifugiarsi nei ricordi. Una sorta di corazza protettiva basata su quello che si era una volta. Come il mito di Roma. Per questo c’è anche chi rifiuta di vivere i ricordi e desidera nuove ambizioni sportive. Quelle che la stagione attuale continua a rimandare, complice una posizione di classifica tutto sommato ambigua che vede il Foggia nel classico limbo intra-playoff: una posizione che non rincuora e non sconforta.

La posizione in cui tutto può succedere, perchè la partecipazione agli spareggi è sicura, ma l’esito è più incerto del solito. Basta guardare semplicemente alla complicatissima griglia di partite playoff nord-sud stabilite già l’anno scorso dal nuovo regolamento di Lega Pro, quest’anno arricchito anche con l’introduzione della Var per semifinali e finali.

Il presente di Zdenek

Oggi, 2022, Zeman prova ad arrivarci in finale. A meno che non rischi la panchina e paghi il prezzo della sua imperturbabile schiettezza, esternata settimane fa a indirizzo della società e in merito alla programmazione futura. Perchè il presente e il domani dei rossoneri sono macchiati a suo avviso da lacune indigeste al tecnico boemo: il calciomercato e l’insolita questione del campo di allenamento. I primi mesi del 2022 hanno fruttato solo sei innesti in rosa che il boemo ritiene parzialmente all’altezza per un plausibile salto di qualità mentre la situazione campo di allenamento è più di una semplice questione di principio. É l’incipit imprescindibile per uno che come lui abituato a lavorare a ritmi serrati.

Eppure, proprio a marzo, il tecnico ha inanellato un filotto di risultati con la complicità dei vari Petermann, Merola e Curcio che hanno esaltato gli animi della truppa e dei supporter. Al punto di pensare che Zemanlandia è tornata. Gradualmente il boemo è arrivato a costruire un contesto zemaniano in cui tutti sono funzionali ai suoi schemi e nessuno è avulso ai suoi moduli. Insomma, viene da pensare che in fondo, a Foggia, niente è mai perduto. (NOTA STAMPA)