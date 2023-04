Condannato per “violenza sessuale” a Manfredonia, legale uomo: “Frasi pronunciate in ambiente amichevole”

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 14 aprile 2023. In merito all’articolo indicato, il sottoscritto avv. Antonio Caputo, nella qualità di difensore dell’imputato, nel respingere e contestare la descrizione ivi riportata, per esporre quanto segue.

In primo luogo mi preme evidenziare come, il Centro antiiviolenza citato, non si è costituita parte civile nel processo, essendosi, la p.o., costituita a mezzo dell’avv. Daniela Gentile la quale, veniva estromessa dal processo per non aver depositato le conclusioni scritte determinando, di fatto, una tacita rinuncia alla citata costituzione.

Aggiungo che, le frasi riportate, vengono estrapolate da un contesto più ampio e, così come inserite, non forniscono il senso e il significato del reale contenuto e, soprattutto, delle finalità di tali frasi, pronunciate in un ambiente amichevole e scherzoso, con il benestare della p.o., che provvedeva a rilasciare spontaneamente il proprio numero di cellulare all’imputato, dopo che per mesi aveva, a suo dire, ricevuto frasi non gradite all’interno del bar.

Si evidenzia, ancora, che la pubblicazione della notizia da parte (di altra testata giornalistica,ndr) avviene ancor prima che il Gip depositasse le motivazioni, dalle quali poter evincere il ragionamento giuridico adottato per giungere ad una condanna di due anni e otto mesi, a fronte della richiesta del PM di un anno e quattro mesi, stante l’incensuratezza del prevenuto e il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità.

L’imputato formulerà, a mezzo del sottoscritto difensore, appello avverso l’emananda sentenza, al fine di rimarcare l’innocenza dello stesso dei fatti ascritti e per giungere ad una riqualificazione del fatto, anche tenendo conto di altri elementi che, in questa sede, non appare opportuno evidenziare.

Si ricorda che, fino alla sentenza definitiva, sussiste nel ns ordinamento il principio di presunzione di non colpevolezza che, puntualmente, viene violato.

Ho avanzato richiesta (ad altra testata giornalistica) di ricevere l’articolo in versione integrale al fine di valutare azioni legali per la tutela del mio assistito, con riserva di integrazione a questa risposta per i successivi sviluppi”.

Lo dichiara in esclusiva a StatoQuotidiano.it l’avvocato Antonio Caputo, del foro di Foggia.