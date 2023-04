Il Presidente di Assoporti sull’assoluzione del Presidente Ugo Patroni Griffi

FOGGIA, 14/04/2023 – In seguito alla notizia dell’assoluzione del Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Meridionale, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri ha dichiarato a nome di tutta l’Associazione, “Abbiamo appreso con soddisfazione dell’assoluzione del Presidente dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, da tutte le accuse connesse ad alcune opere di security portuale nel porto di Brindisi, che conferma la correttezza della sua azione. Ribadiamo la nostra piena fiducia nella Magistratura, come confermiamo il nostro sostegno all’operato di tutti i presidenti, anche in relazione alle importanti opere che dovranno essere realizzate”.