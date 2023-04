Manfredonia, nuovo CdA ASE. Caratù: “Selezione era solo un alibi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/04/2023 – “Con determina del 11/04/2023 il segretario generale del comune di Manfredonia riapre i termini e ricostituisce la commissione per valutare le candidature per il nuovo Cda ASE.

I fatti sconfessando il loro stesso operato. Non bisognava essere grandi esperti per capire che tutta quella selezione era solo un alibi è paravento politico per assecondare decisioni fuori dal reale contesto ed esigenze ASE. Due considerazioni! Una semplicissima, c’era bisogno di una comunicazione di un legale per aprire gli occhi ai tre più alti dirigenti del Comune? Una verifica non potevano farla loro prima di approvare la graduatoria? Sicuramente arriveranno altri ricorsi che inficeranno ulteriori decisioni. Ad esempio le esclusioni preventive fatte perché i “candidati erano incompatibili” mentre nel loro stesso bando scrivevano che le Incompatibilità potevano essere rimosse all’atto della effettiva nomina.

Come è possibile che grandi esperti e (di chiara fama) come pretende lo statuto ase commettano queste leggerezze. ln verità le mie precedenti perplessità rimangono tutte. La commissione è illegittima e nello specifico è incompetente perché non risponde ai requisiti richiesti dello statuto ASE. La Commissione deve essere composta da componenti di chiara e riconosciuta fama. Ovviamente è il Sindaco che deve assumersi le sue responsabilità politiche ed indicare uomini di fiducia della proprietà. Con il controllo politico sull’azienda anche con il contributo delle minoranze. Il resto è muina. Ora questi ulteriori costi ed ulteriore tempo perso chi lo pagherà? Ovviamente pantalone. Solo che la TARI la pagano direttamente i cittadini ed hanno il diritto di pretendere efficienza efficacia trasparenza”. Lo scrive Giovanni Caratù.

3369_001_de_stffi_13723-1